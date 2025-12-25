Ana Carlota Fernández: de 'Los Protegidos' a fichaje estrella de 'Sueños de libertad' para 2026

Ana Carlota Fernández se incorpora al reparto de ‘Sueños de libertad’, una de las series más exitosas de Antena 3.

Sueños de libertad, una de las series más exitosas de Antena 3, culmina el año anunciando un nuevo hito en sus tramas: la incorporación de Ana Carlota Fernández, reconocida actriz y protagonista de la serie de Antena 3 Los Protegidos, que se unirá al reparto de Sueños de libertad a partir de 2026.

Con este fichaje, la ficción de Antena 3 refuerza su apuesta por el talento y continúa construyendo historias que conectan de forma sólida con la audiencia. Ana Carlota Fernández, uno de los rostros más queridos y carismáticos de la ficción española, interpretará a Valentina, un nuevo personaje clave, cuya llegada será determinante en las tramas de la próxima temporada.

Durante 2025, Sueños de libertad ha consolidado su liderazgo como la serie más vista de la televisión, situándose semana tras semana como referente absoluto de la ficción nacional en la pequeña pantalla. Su combinación de narrativa emocional, el arco de transformación de sus personajes y una factura visual impecable, la han convertido en uno de los grandes éxitos del panorama televisivo actual.

La incorporación de Ana Carlota Fernández supone un impulso en la construcción de las tramas, que enriquecerá la evolución de la serie en 2026, abriendo nuevas líneas argumentales y dando paso a nuevos personajes para seguir sorprendiendo a los seguidores, que han convertido a Sueños de libertad en un fenómeno.

Ana Carlota Fernández será la nueva dependienta de la tienda. Valentina es una mujer dulce, inteligente, afable y tímida. Tiene una cultura más extensa de la que se esperaría en una dependienta, cosa que es debida a que su madre, maestra, le ha inculcado un sólido amor por la lectura y el saber.

Nació en Soria, donde ha vivido hasta ahora. Aunque, al principio, Valentina puede resultar algo distante por su timidez, cuando se relaja es simpática, ocurrente y divertida. A pesar de su indiscutible belleza, Valentina tiene un aire frágil y desvalido. Cuando Valentina vivía en Soria, era la novia de Rodrigo López de Mina, un joven y apuesto militar al que conocía de toda la vida y que iba a ser destinado a Melilla.

Ana Carlota Fernández se ha consolidado como una de las actrices más carismáticas y versátiles de la ficción española. Conocida por su papel protagonista en Los Protegidos, Fernández ha demostrado a lo largo de su carrera una enorme capacidad para transitar entre géneros, construir personajes complejos y conectar con el público.

Sueños de libertad está protagonizada por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay. Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Daniel Albaladejo, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Antea Rodríguez, Antonio Romero, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz, Alejandro Albarracín, Pepa Aniorte, Ana Labordeta y Amanda Cárdenas, completan el reparto de la serie.