Así es el Oppo Find X9 Pro: batería de tres días y zoom extremo

El Oppo Find X9 Pro es el nuevo buque insignia de la marca china, un dispositivo que ya está disponible en España y que ataca directamente dos grandes problemas del usuario moderno: la autonomía insuficiente y la calidad del zoom en smartphones.

Autonomía de tres días con tecnología de silicio-carbono

La gran revolución del Find X9 Pro está en su batería. Gracias a la tecnología de ánodos de silicio-carbono, Oppo ha conseguido integrar 7.500 mAh en un cuerpo de solo 8,25 mm de grosor. En la práctica, eso se traduce en hasta tres días de uso moderado o 25 horas de pantalla activa en navegación intensiva.

El sistema de carga inteligente ofrece 80 W por cable y 50 W inalámbrica, priorizando la longevidad de la batería. La compañía garantiza que mantendrá más del 80% de su salud tras cinco años de uso intenso.

Teleobjetivo de 200 MP: zoom extremo sin perder calidad

La colaboración con Hasselblad alcanza su punto álgido en este modelo. El protagonista es un teleobjetivo periscópico de 200 MP que ofrece zoom óptico de 3x, pero cuya altísima resolución permite realizar recortes digitales de hasta 10x o 20x manteniendo una nitidez asombrosa.

El sistema fotográfico se completa con un sensor principal Sony LYT-828 de 50 MP que prioriza el rango dinámico y la naturalidad del color. En vídeo, es capaz de grabar en 4K a 120 fps en Dolby Vision con todas sus lentes, con cambios de cámara fluidos durante la grabación.

Pantalla ProXDR y rendimiento

El panel Amoled de 6,78 pulgadas alcanza picos de 4.500 nits de brillo, garantizando visibilidad perfecta bajo el sol. Su tasa de refresco dinámica de 1 a 120 Hz (LTPO) optimiza el consumo energético sin sacrificar fluidez.

En su interior, el procesador MediaTek Dimensity 9500 acompañado de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento ofrece un rendimiento estable incluso en las tareas más exigentes, sin sobrecalentamientos gracias a su sistema de refrigeración por cámara de vapor.

Inteligencia artificial práctica con AI Mind Space

El sistema Oppo AI integra funcionalidades realmente útiles.

AI Mind Space permite capturar cualquier contenido de la pantalla y enviarlo a un espacio donde la IA lo organiza, extrae fechas y crea eventos o rutas automáticamente. AI Recorder transcribe reuniones en tiempo real distinguiendo entre diferentes oradores y genera resúmenes ejecutivos.

En fotografía, funciones como AI Clarity Enhancer reconstruyen detalles en zooms extremos, mientras que AI Eraser elimina objetos no deseados con precisión quirúrgica.

Resistencia extrema y diseño premium

El Find X9 Pro cuenta con triple certificación IP68, IP69 e IP66, lo que significa que resiste no solo inmersiones, sino también chorros de agua a alta presión y temperaturas extremas. Su chasis de aluminio aeroespacial está disponible en dos acabados mate: Titanium Charcoal y Silk White.

Disponibilidad y precio

El Oppo Find X9 Pro se comercializa en España en una única configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento por 1.299 euros.