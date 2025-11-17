Arthur Lam: "En OnePlus creemos que lo verdaderamente diferencial es que la IA te entienda a ti"

El lanzamiento del OnePlus 15 ha servido a la compañía china para reforzar un mensaje que lleva meses repitiendo: la inteligencia artificial no solo debe integrarse en cada rincón del dispositivo, sino que debe hacerlo de una manera personalizada, útil y, sobre todo, respetuosa con la privacidad.

Así lo explica Arthur Lam, director de OxygenOS y Estrategia de IA en OnePlus, que repasa, en una conversación con este diario en la presentación a la prensa en Praga del OnePlus 15, el enfoque de la marca en diseño de software, regulación y el futuro de su ecosistema digital.

La IA como sello diferencial: personalización frente a herramientas aisladas

OnePlus define su estrategia en el competitivo mercado de los smartphones con una propuesta centrada en "la IA personalizada" y el diálogo constante con su comunidad de usuarios.

Para el responsable de Estrategia de IA, la filosofía de la marca tiene un objetivo esencial: "Nuestro propósito es muy claro. Queremos ayudarte a ir a por todas en la vida, lo que significa que puedas trabajar de forma más inteligente, jugar mejor y ser tu verdadero yo".

Eso implica asistir al usuario para ser más productivo, disfrutar mejor del tiempo libre y comprender sus propios hábitos digitales.

OnePlus afirma estar invirtiendo de manera estructural en una IA que contextualiza la información del usuario y adapta sus recomendaciones de forma continua.

"Muchas marcas ofrecen herramientas aisladas y no tienen la misma inversión en inteligencia personalizable; nosotros creemos que lo verdaderamente diferencial es que la IA te entienda a ti", afirma Lam.

Una aproximación que pone el énfasis en la creación de modelos que evolucionan con el uso real del dispositivo y que busca diferenciarse de lo que el directivo interpreta como enfoques más fragmentados de otros fabricantes.

Diferencias entre mercados

La percepción sobre estas funciones no es homogénea. Lam observa que algunos mercados son especialmente entusiastas con las herramientas de IA para productividad y estudio, mientras que otros buscan mejoras rápidas en fotografía o escritura.

Arthur Lam, director de OxygenOS y Estrategia de IA en OnePlus

Europa, sostiene, se encuentra en un punto interesante: "Los usuarios europeos cada vez son más receptivos, pero lo que realmente quieren es que la IA les ayude en situaciones reales del día a día", señala, citando ejemplos como mejorar la redacción de un mensaje o editar una foto sin esfuerzo.

Una apuesta por las "normas de la industria" sin perder identidad

En cuanto al diseño de OxygenOS, Lam incide en que la prioridad de la marca es consolidar una identidad propia sin alejarse de lo que los usuarios consideran ya estándares de la industria.

El directivo reconoce las similitudes que algunos usuarios perciben con iOS, aunque defiende que se trata de una estrategia consciente: "Intentamos mejorar muchas de estas experiencias que se han convertido en normas de la industria. No queremos ser únicos por el mero hecho de serlo", explica Lam, quien añade que incorporan estos elementos si aportan claridad y consistencia.

La compañía realiza pruebas exhaustivas con usuarios para determinar qué elementos de diseño funcionan mejor, incorporando aquellas soluciones que la comunidad valora, independientemente de su origen. "Les preguntamos qué tipo de arquitectura visual prefieren y qué les resulta más natural en su uso diario", añade.

Esa filosofía se replica en funciones como notificaciones tipo banner o elementos visuales como Live Alert.

Lam admite que pueden recordar a alertas de otros ecosistemas móviles, pero con una aproximación propia en la manera en que se interactúa con los contenidos, ofreciendo una interpretación propia de esos estándares, con interacciones y detalles específicos de OnePlus.

El objetivo final es garantizar que la navegación y las funciones avanzadas "resulten fáciles, rápidas y coherentes", incluso si el punto de partida es similar al de otros competidores.

La barrera del idioma

La expansión de las funciones de IA en el ecosistema OnePlus está condicionada por un desafío fundamental: el soporte de idiomas.

Lam admite que este aspecto se ha convertido en una prioridad, especialmente tras algunas críticas recibidas con el lanzamiento de Mind Space, el centro de funciones de IA personalizadas que OnePlus ha estrenado este año. "Mucha gente nos dijo: 'quiero que funcione en mi idioma'", recuerda.

OnePlus prepara un programa beta específico para ampliar la compatibilidad lingüística, incluyendo idiomas europeos. La complejidad, explica Lam, tiene dos vertientes: entrenar modelos para funcionar correctamente en cada lengua y coordinarse con terceros que aportan herramientas externas o capacidades de procesamiento.

"Queremos ofrecer soporte en diferentes idiomas; requiere una cantidad considerable de recursos, pero sabemos que es necesario para que la experiencia sea realmente útil para cada usuario", subraya. La clave, sostiene, será el feedback de esa futura beta, que permitirá ajustar los modelos y mejorar la calidad de las funciones.

Inteligencia artificial: entre las funciones inmediatas y aquellas que requieren uso continuado

El catálogo de funcionalidades de IA de OxygenOS combina herramientas que ofrecen resultados instantáneos -como los borradores inteligentes o las mejoras visuales rápidas- con funciones que solo muestran su verdadero sentido tras un periodo de uso.

Lam pone como ejemplo Plus Mind, que analiza la información almacenada en Mind Space para generar planes, recordatorios o resúmenes personalizados; su valor depende de la acumulación de información en el espacio personal del usuario: "Si no has guardado suficientes contenidos en Mind Space, al principio no verás su potencial. No podrás, por ejemplo, pedirle que cree un plan para ti. Es algo que no se aprecia en un primer momento".

Arthur Lam, director de OxygenOS y Estrategia de IA en OnePlus

OnePlus trata de diseñar un catálogo equilibrado que incluya funciones de uso inmediato, fácilmente reconocibles, y otras más profundas que acompañen al usuario durante semanas o meses, que demuestren su utilidad con el tiempo. La clave, subraya Lam, es no abrumar con la obligación de usarlas todas, sino permitir que cada uno adopte las que mejor encajen en su rutina.

Esa distinción es muy relevante para la adopción en Europa, donde la compañía identifica usuarios más reticentes a funciones percibidas como invasivas.

La relación con Oppo y el papel de la comunidad

Formar parte del mismo grupo empresarial que Oppo implica una colaboración estrecha entre equipos, pero Lam insiste en que OxygenOS mantiene su propia identidad. "Compartimos recursos, pero nuestro ADN se construye en diálogo con los usuarios de OnePlus", afirma.

La compañía presume de tener una comunidad especialmente activa cuyas sugerencias influyen de manera decisiva en las funciones que se desarrollan.

"Muchos de los elementos que se ven en OxygenOS proceden de la colaboración con nuestros usuarios, desde Europa hasta India", comenta. Para OnePlus, satisfacer a su base de fans es un principio esencial: "Si lanzamos algo que no les gusta, significa que hemos fallado", resume.

Regulación europea y la apuesta por la nube privada

Cumplir con los marcos regulatorios de cada región es otra pieza clave en la estrategia de OnePlus.

La Unión Europea, recuerda Lam, es el entorno más exigente en materia de protección de datos, lo que obliga a la compañía a adaptar funciones e incluso a limitar algunas de ellas. "Siempre intentamos hacer lo máximo posible, pero debemos cumplir con las regulaciones europeas", apunta.

La cuestión de la privacidad y el cumplimiento normativo europeo se ha vuelto central a medida que los fabricantes han introducido más funciones de IA en sus dispositivos.

Lam admite que, en la actualidad, no es técnicamente posible ejecutar todo el procesamiento en el propio teléfono -los modelos de IA generativa actuales siguen requiriendo capacidades de cómputo significativamente superiores-, "así que algunas tareas deben ejecutarse en la nube"

Esa necesidad técnica de combinar procesamiento local y remoto les ha llevado a desarrollar un sistema híbrido que combina cálculo local con su Private Computing Cloud, una infraestructura de nube privada que procesa únicamente las tareas necesarias y devuelve los resultados al dispositivo sin almacenar los datos.

"El contenido no se queda en la nube", subraya.

Los servidores empleados están situados dentro de la región correspondiente al usuario. En el caso europeo, eso implica que el contenido se procesa y almacena temporalmente solo dentro de la UE, en línea con los requisitos de localización exigidos por la normativa comunitaria.

Esta arquitectura, afirma Lam, facilita el cumplimiento tanto del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) como del nuevo marco regulatorio europeo sobre IA.

¿Qué ocurre con Gemini?

La integración de Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, también respeta estos criterios de privacidad.

Según Lam, el acceso a información personal solo se produce cuando el usuario lo solicita explícitamente: "Si le pides a Gemini que cree un plan dentro de Mind Space, entonces Gemini entrará en Mind Space y buscará las cosas específicas que preguntaste. Pero, si no le pides a Gemini que lo haga, no compartiremos ninguna información con Google de forma proactiva".

Un modelo abierto, sin suscripciones

Preguntado por una posible monetización de sus funciones de IA, Lam descarta que OnePlus esté preparando suscripciones a corto plazo. Un planteamiento por otra parte coherente con la histórica apuesta de la marca por mantener una relación directa con su comunidad.

No obstante, admite que la industria en su conjunto busca fórmulas para sostener económicamente el desarrollo de estas tecnologías. OnePlus, dice, explorará opciones que permitan mantener el ritmo de innovación sin comprometer la accesibilidad para sus usuarios.