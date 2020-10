Juan Gibert: “El alcohol es la droga más peligrosa que existe”

Juan Gibert es una eminencia en neurología a nivel nacional, y uno de los expertos que más saben sobre adicciones y, en concreto, sobre alcohol. Como coordinador médico en Adyfa, su día a día gira en torno a coordinar los aspectos terapéuticos en su vertiente médica y psicológica diseñando la historia clínica, supervisando la exploración psicológica de los pacientes, analizando los informes y tratamiento propuesto por el psiquiatra de referencia y controlar la medicación específica que se utiliza como complemento de las terapias y otras técnicas para el tratamiento de la adicción específica de cada paciente. Pero el catedrático de neurociencia también se ocupa del control de otros aspectos relacionados con la salud de los pacientes.

¿Cuáles son las drogas más consumidas en la provincia?

El consumo excesivo de alcohol, la cocaína y el cannabis, pero es muy frecuente que sean politoxicómanos (alcohol + cocaína) o que tomen mezclas como el famoso rebujito (heroína y cocaína de mala calidad fumados).

¿Se puede considerar a las adicciones como una enfermedad?

Las adicciones no son un vicio, son una enfermedad con una parte genética y otra ambiental que interaccionan entre ellas. Si modificamos la parte ambiental, podemos modificar la genética a través de unos mecanismos moleculares que se llaman epigenética. De ahí la eficacia de las terapias tanto individuales como las de grupo. Si son enfermos, debemos tratarlos con respeto como tales y ayudarlos, no castigarlos. Es una enfermedad que no se cura, pero podemos lograr que dejen de consumir y evitar, dentro de lo posible las recaídas.

¿Qué es necesario para tratar a estos enfermos?

Además de conocimientos científicos y experiencia, es necesario comprenderlos y ponernos en su lugar, lo que se llama empatía emocional. Si no entendemos lo que siente un adicto y su familia, difícilmente podremos contribuir a su tratamiento. El tratamiento deber ser multidisciplinario con la participación de expertos en drogodependencias, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, monitores y otros profesionales.

Las familias son las grandes sufridoras de las adicciones, ¿qué tratamiento es el idóneo para ellas?

Las familias son una parte muy importante en la rehabilitación del adicto y debemos ocuparnos de ellas haciendo que entiendan el problema y aconsejando como debe ser su comportamiento y actitud con el adicto. En nuestro centro hacemos terapia de familia en la que intervienen familiares de pacientes rehabilitados especialmente entrenados para esta función.

¿Cuál es la droga que considera más peligrosa?

En un artículo en la revista The Lancet (Nutt et al, 2010) se clasifica a distintas drogas según su peligrosidad analizando el daño que hacen al consumidor y a su entorno y el alcohol ocupa la primera plaza por delante de la heroína, crack, metanfetamina, cocaína, tabaco.

¿Todo el que bebe mucho es alcohólico?

A partir de un estudio realizado en una población de 138.100 adultos, se comprobó que, entre las personas que bebían alcohol en exceso, el 90% no cumplían criterios de dependencia del alcohol, es decir, se puede ser un gran bebedor y no ser dependiente (lo que antes denominábamos alcohólico) o beber una vez al año y cumplir los criterios de dependencia como no poder parar de consumir.

¿A qué cree que se debe el incremento del consumo de alcohol durante el confinamiento?

El incremento ha sido espectacular. Algunos establecimientos señalan que la venta de bebidas alcohólicas ha aumentado un 100%. Los motivos son múltiples, pero debemos pensar que una de las consecuencias del confinamiento que no estamos teniendo suficientemente en cuenta es que los casos de depresión, trastornos de ansiedad y del sueño han aumentado un 60% y estos trastornos están muy relacionados con el consumo de alcohol.

¿Cómo afecta el alcohol al contagio del Covid-19?

El consumo de alcohol disminuye nuestras defensas al disminuir la inmunidad por lo que es más fácil el contagio si estamos en contacto con una persona que padezca la enfermedad.

¿Qué ha pasado con las drogas durante el confinamiento?

Ha aumentado mucho su consumo, aunque conseguirlas ha sido más difícil, excepto el alcohol. Nosotros hemos observado que ha aumentado el deseo de consumir aunque no hayan podido conseguir la droga.