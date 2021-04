Una buena salud bucodental en tiempos de Covid

Hace un año que se declaró el estado de alarma en España. Desde entonces, hemos cuidado más nuestra salud, o al menos, nos hemos preocupado más por ella. En cambio, para el Colegio de Dentistas de Cádiz, si bien la salud en mayúsculas ha centrado la atención de las personas a lo largo de este tiempo, a la vez se ha producido el descuido de esa salud del día a día, la cotidiana. Es la salud diaria, la de los pequeños gestos, esa que nos lleva a una revisión o a prevenir, como nuestra salud oral.Recientemente, se celebró el Día Mundial de la Salud Bucodental y desde el Consejo General de Colegios de Dentistas de España se publicó una encuesta sobre los hábitos de los españoles. Algunos datos, recogían que un 87 por ciento de los españoles piensa que hay que hacer una visita al dentista al menos una vez al año, pero solo el 51 por ciento lo ha visitado durante 2020. En lo que a la salud bucodental infantil se refiere, el Libro Blanco de la Salud Oral 2020 recoge que, en España, el 74 por ciento de la población infantil se cepilla los dientes, al menos, dos veces al día. Sin embargo, el 36 por ciento de los niños entre dos y seis años no se cepillan con la frecuencia correcta. Las caries, mal posiciones y las fracturas dentales son las principales consultas al dentista de la población infantil española. Respecto a las revisiones, el 71 por ciento de los niños españoles han acudido al dentista en el último año, pero en el grupo de dos a seis años solo el 32 por ciento lo ha visitado en ese mismo periodo de tiempo.

Las enfermedades de la boca pueden tener repercusiones en distintos órganos

Detrás de los mencionados retrasos que nos llevan a no ir al dentista lo suficiente, se encuentra lógicamente el confinamiento y la denominada coronafobia. El temor al contagio, a salir de casa, a acudir a un centro sanitario, puede haber hecho que se retraigan sin darse cuenta de las consecuencias que puede tener para su salud”, según señala el doctor Ángel Carrero Vázquez, presidente del Ilustre Colegio de Dentistas de Cádiz. Y con esto, no solo se refiere a que se pueda necesitar un empaste o una limpieza en un momento dado, sino que una boca enferma empeora el pronóstico en caso de resultar contagiado e infectado por la Covid.De hecho, existen estudios que vinculan la periodontitis con un mayor riesgo de complicaciones por Covid-19 y puede propiciar el ingreso en UCI, de ventilación asistida e, incluso, llevar al fallecimiento del paciente, según matiza el doctor Carrero. “Las enfermedades de la boca pueden tener repercusiones en distintos órganos y sistemas de todo el cuerpo y eso es algo que debe saber el ciudadano de a pie. Una buena salud general empieza en una buena salud oral”. De hecho, “una higiene bucodental deficiente provoca la inflamación de las encías, y ello eleva el riesgo de complicaciones en pacientes con Covid-19, especialmente en los que están inmunodeprimidos, son diabéticos o padecen de cardiopatías”, remarca el doctor Ángel Carrero.

El primer paso, por lo tanto, es mantener la buena higiene: “recordamos que la situación sanitaria provocada por la Covid-19 hace obligatorio el uso de la mascarilla para prevenir contagios. Es una irresponsabilidad con nulo soporte científico atribuir a las mascarillas posibles problemas bucodentales como halitosis, caries, tinciones en los dientes o boca seca. De hecho, los profesionales sanitarios llevan décadas utilizándolas y no se han detectado las patologías antes mencionadas”.En caso de no mantener esa limpieza necesaria puede desencadenar en Gingivitis: se produce por la acumulación de placa bacteriana que, si no es eliminada correctamente, puede transformarse en sarro, produciéndose irritación e inflamación en las encías, hasta llegar a convertirse en periodontitis, una enfermedad irreversible que afecta al 10% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Esta patología se caracteriza por la pérdida estructural del aparato de inserción y es uno de los motivos principales de la caída dental en los adultos.

Apuntan desde el Colegio de Dentistas de Cádiz que existe otro problema de la salud bucodental derivado de la crisis: el aumento de los problemas mandibulares. “Las situaciones de estrés y ansiedad facilitan el bruxismo, esa contracción involuntaria de la mandíbula que nos lleva a ‘apretar los dientes’, tanto despiertos como dormidos. En la actualidad, con la incertidumbre económica y laboral, los cambios posturales derivados del trabajar desde casa o el miedo generalizado a la pandemia, todos los factores, están favoreciendo esta patología. Y las consecuencias se traducen en mialgias, dolores musculares y articulares. Al respecto, resulta interesante consultar con el dentista por si fuera conveniente la utilización de una férula de descarga”.Para terminar, el doctor Carrero insiste en advertir sobre el riesgo de atender a los influencers. Las tendencias y retos virales que surgen en las redes sociales calan rápidamente en los sectores más jóvenes de la sociedad, incluso cuando suponen un riesgo para su salud. Uno de los más recientes consiste en limarse los dientes en el propio domicilio con una lima de uñas. Así, varios influencers han subido a sus perfiles vídeos de ellos mismos limándose los dientes, lo que ha provocado que muchos de sus seguidores les imiten. Hay que tener mucho cuidado, sus consejos pueden resultar muy peligrosos y perjudiciales pues sin tener la preparación y formación científica adecuada hablan y recomiendan alegremente métodos caseros de blanqueamiento de dientes, ortodoncias domiciliarias, limado de piezas dentales, etc. Hay que tener muy claro que con la salud no se juega”, señala el doctor Carrero.