Cómo conseguir una casa acogedora.

Nuestros hogares siguen siendo parte esencial de nuestro día a día. Pequeñas reformas para hacerlos más confortables durante el confinamiento, decorar de nuevo las habitaciones, cambiar muebles o renovar la cocina han sido el objetivo de miles de personas durante el confinamiento y la tendencia continúa. Y así nos encontramos con casas más acogedoras, convertidas en oasis urbanos en los que trabajar, descansar y pasar el tiempo lo más a gusto posible. Es por este motivo que las tendencias en reformas y decoración para lo que nos queda de 2021 buscan conseguir un hogar más agradable, sostenible, con materiales naturales, electrodomésticos inteligentes o respetuosos con el medio ambiente.

El Vichy

El Vichy es un clásico que ha llegado para quedarse y seguimos viendo este estampado por todas partes; ideal para vestir la mesa, paños de cocina, cojines e incluso, el interior de la despensa.

El cannage

Muebles, accesorios, complementos. El cannage o rejilla ha invadido, literalmente, nuestras casas. Cannage se denomina a la técnica del trenzado del ratán. Sillas, mecedoras vintage, muebles para el baño, espejos o maceteros. Este estilo puedes hacerlo tú mismo en casa por poco dinero.

Muebles sostenibles

De madera de pino sostenible o más naturales, realizados con materiales reciclados o respetuosos con el medio ambiente. De fibras naturales, hechos por artesanos o pintados con tintes naturales. En la variedad está el gusto y la sostenibilidad es posible, y para todos los bolsillos.

Butacas y sofás

No hay casa acogedora, sea cual sea su estilo, si no hay un buen sofá. Mullido de materiales de primera y a ser posible, con textiles antimanchas. Añade butacas, una tendencia que te dará una oportunidad para arriesgarse un poco más. Úsalas para aquello con lo que no te atrevas en el sofá: tapizados estampados, capitoné, la estructura de madera vista, combinar dos telas.

Huertos urbanos

Macetas, flores y plantas e incluso, un huerto urbano, son un acierto seguro en nuestros pisos, casas o chalets. Además de decorar, un huerto urbano aporta oxígeno, regula la humedad y filtra muchas de las partículas nocivas procedentes de la pintura, los productos de limpieza, los revestimientos de los muebles, etc. Los hay de todos los tamaños, normalmente fabricados en madera y listos para colocar en balcones, terrazas y azoteas.

El dorado

Dorado para paredes, papeles pintados, piezas de decoración, lámparas o tiradores de muebles. Este color sigue muy presente en nuestros hogares pasando a formar parte de cubiertos, griferías y, por supuesto, apliques. Di adiós al plateado y envuelve tu hogar con oro. Verás la diferencia.