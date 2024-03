Por qué comer carne de forma saludable. Los expertos opinan

Con motivo de la celebración de las jornadas ‘Come carne, come sano, por tu salud y la del planeta’, Juan Pascual, José Manuel Álvarez, Cristina Velasco y Jesús Fernández argumentan las principales razones por las que mantener una dieta omnívora resulta positivo a nivel global.

–¿Por qué una dieta omnívora contribuye a mejorar nuestra salud y la del planeta, y cuál es el papel que juega el veterinario en todo ello?

–Juan Pascual: Muchos nutrientes esenciales para nuestra salud sólo están presentes en alimentos de origen animal (vitamina B12), otros sólo pueden ser absorbidos correctamente por nuestro organismo desde su origen animal (hierro, zinc, calcio, colina, vitaminas A y D, y proteínas animales). El planeta lo nota: en España se usan 800.000 toneladas de cebada para producir cerveza, que dejan de tener utilidad cuando acaba el proceso. En lugar de arrojarlas a un vertedero, se convierten en alimento para vacas. El ganado es imprescindible y hay mil ejemplos de ello. Es la profesión veterinaria quien tiene un papel esencial en el cuidado del ganado y de los alimentos que nos da.

–¿Cuál es el impacto medioambiental de no comer carne?

–Juan Pascual: Si bien he aludido a la función recicladora del ganado, hay más: en el planeta hay poca tierra cultivable, sin ganado que paste zonas no cultivables (2/3 partes del total de las tierras agrícolas) deberíamos plantar mucho más en las zonas cultivables (1/3 del total). Sin pescado, que casi no usa recursos terrestres, pondríamos aún más presión en la escasa tierra cultivable. Una sociedad que no comiera carne necesitaría deforestar amplias áreas para plantar lo necesario para sobrevivir y posiblemente ni siquiera así lo conseguiría. El nulo consumo de carne sería una hecatombe ecológica global.

–¿Cuál es el papel de la ganadería en la sociedad y cómo contribuye el veterinario en ella?

–Juan Pascual: Es un papel esencial, aunque desconocido. La ganadería evita incendios forestales, nos proporciona el 50% de los fertilizantes del planeta, alimento para nuestras mascotas y medicamentos como vacunas o heparina. El género ganadero está en miles de productos que usamos a diario. Por ello, mantener la salud pecuaria es clave, y ahí el papel de los veterinarios es imprescindible.

–José Manuel Álvarez: Así es, la ganadería ha sido, es y será fundamental para el desarrollo de las civilizaciones desde todos los ángulos, y no digamos ya su papel en la supervivencia y el avance en las zonas del mundo en vías de desarrollo.

Cuando se cuestiona ese papel se está poniendo en tela de juicio una parte muy importante del tejido social, económico y la vertebración territorial, especialmente en lo que concierne a la España rural. Aquí más de 2,5 millones de personas, agricultores, ganaderos, industrias cárnicas y auxiliares, profesionales veterinarios, logística, distribución, etcétera, tienen su modo de vida.

–Sabemos que la carne cuenta con altas propiedades nutricionales, pero, ¿por qué podríamos decir que es uno de los alimentos más seguros y saludables que pueden llegar al consumidor?

–José Manuel Álvarez: La carne ha sido fundamental en la historia evolutiva de nuestra especie, una parte esencial en la nutrición y la salud y parte habitual en nuestro modelo de vida y de convivencia. Como es bien sabido, la Dieta Mediterránea es un patrón alimentario saludable que recomienda el consumo de carne y pescado, huevos y lácteos, junto a frutas y hortalizas, legumbres, frutos secos y semillas. Promover patrones de dieta restrictivos con estos componentes puede producir desequilibrios nutricionales. La carne es de los alimentos más seguros del mundo, porque seguimos el llamado “modelo de producción europeo”, el más exigente y garantista en normativas de trazabilidad, controles, sanidad animal, seguridad alimentaria, sistemas de producción, manejo y bienestar de los animales.

–Jesús Fernández apunta: No se conoce que hoy por hoy la carne es el único alimento que en su fase final de garantía sanitaria (matadero) es controlado animal a animal y canal a canal por un veterinario oficial– (funcionario de la administración sanitaria) asignado a la inspección permanente. Si no está presente el veterinario, el matadero no puede funcionar (esto solo sucede en este caso y en las centrales nucleares). Por dar a conocer algunos datos, en Andalucía, hay un total de 78 veterinarios asignados a jornada completa a la inspección permanente de carne de abasto en 40 mataderos y 9 veterinarios a inspección permanente de carne de caza o lidia en 9 centros de manipulación.

–¿Con qué intención realiza el Colegio de Veterinarios de Cádiz las jornadas ‘Come carne por tu salud y la del planeta’ y qué pueden aportar estos encuentros a la sociedad?

–Cristina Velasco: COLVET Cádiz siempre ha estado comprometido con promover la salud de las personas, sabiendo que nuestro abanico de actuaciones va de la granja a la mesa, para lo que es necesario mantener a los animales de producción y cría dentro de parámetros de salud y bienestar. Estos productos son una fuente proteica de alimento saludable, de calidad y producida protegiendo el medio ambiente. Esta premisa define el concepto ONE HEALTH-UNA SALUD, defendido por la profesión veterinaria en beneficio de la sociedad.

A veces, la mejor forma de llegar a la población es la enseñanza, desde el respeto y datos fiables. Es por ello que hemos desarrollado esta actividad, una primera jornada para los estudiantes de la ESO. Proporcionamos una información clara, real, de la mano de expertos como Juan Pascual y José Manuel Álvarez.

La educación, desde la base, hace más fuerte a la sociedad, estos chicos y chicas son nuestro futuro. Pensando en ellos, se ha ideado este programa piloto, que abarca toda la provincia, eminentemente ganadera, que ha podido materializarse gracias a la ayuda de la Diputación de Cádiz, el Gobierno de la Junta de Andalucía y la aportación de COLVET Cádiz.