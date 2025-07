La Policía avisa a los padres de que el 72 % del material pedófilo sale de las redes sociales

El 72% del material incautado a pedófilos son imágenes cotidianas no sexualizadas de menores obtenidas de redes sociales, según una campaña de la Policía Nacional en la que advierte a los padres del riesgo del sharenting, el hábito cada vez más común de publicar imágenes de los hijos, y avisa: "Una vez que compartes una foto de tu hijo en internet pierdes el control para siempre".

La Policía Nacional en colaboración con la fundaciónSOL, dedicada a construir un entorno digital seguro para las futuras generaciones, han lanzado una campaña sobre los riesgos de la exposición temprana de niños en redes de cara al verano, cuando este tipo de publicaciones se incrementa de forma considerable, indican.

"Cuando compartes una foto de tu hijo no sabes en manos de quién puede acabar", dice el vídeo, que detalla que las imágenes publicadas por los padres pueden ser modificadas con inteligencia artificial y ser usadas por pedófilos, y advierte: "Una vez que compartes una foto de tu hijo en internet pierdes el control para siempre".

La Policía ha informado este jueves sobre esta campaña, haciendo hincapié en que, según diferentes informes de expertos, como la red europea EU Kids Online, el 89% de los padres publica fotos o vídeos de sus hijos en redes al menos una vez al mes, y el 72 % del material incautado a pedófilos está compuesto por imágenes cotidianas no sexualizadas de menores.

Otros datos que les llevan a advertir del peligro del sharenting es que sólo el 13% de los progenitores limita los contenidos digitales a los que acceden sus hijos y un 42% de los menores asegura sentir vergüenza por lo que sus padres publican sobre ellos en internet.

Por todo esto, la campaña pone el foco en las consecuencias de estas acciones, aparentemente inocentes, que pueden vulnerar gravemente la intimidad, seguridad y bienestar de niños, niñas y adolescentes.

La Policía y la fundaciónSOL explican, en un comunicado, que proteger a los menores en el entorno digital preocupa cada vez a más adultos, pero al mismo tiempo las cifras sugieren que todavía queda mucho por recorrer en materia de concienciación.

En España es legal que los padres compartan imágenes de sus hijos mientras no se vulneren derechos fundamentales como la intimidad o la dignidad del menor, pero insisten en que esto no exime a los padres de responsabilidad.

La asesora de proyectos de la fundación y especialista en criminología, Beatriz Izquierdo, detalla que los padres deben tener en cuenta la incomodidad que puede sentir el menor al verse expuesto, el ciberbullying, la creación de perfiles falsos en las redes o de memes que se comparten de manera masiva, además de la manipulación de las imágenes a través de inteligencia artificial para crear material de pornografía infantil.

Por su parte, Abraham Bedmar, oficial de Policía Nacional con más de 17 años de experiencia en seguridad ciudadana, añade que los menores tienen derecho a la privacidad y a decidir sobre su propia información personal, además de que no deben se expuestos a peligros.

Consejos para no poner en riesgo a los hijos

Los consejos de la Policía y de los expertos para evitar poner en peligro a los hijos pasan por pensar antes de publicar, y evitar compartir imágenes con uniformes escolares o en un entorno que pueda revelar información privada del menor.

También recomiendan respetar la privacidad de otros menores en eventos escolares o familiares, no normalizar el sharenting, atender al menor y no a la cámara, y pedir a familiares y amigos que no compartan imágenes de tus hijos.