Dos muertos y un herido grave tras ser apaleados en Elche

Dos hombres han muerto y un tercero se encuentra ingresado grave en el Hospital de Elche tras ser apaleados en la pedanía ilicitana de la Marina presuntamente dos individuos que se encuentran en estos momentos encerrados dentro de una vivienda de esa zona, cercada por la Guardia Civil para proceder a su detención.

Fuentes del instituto armado han informado a EFE de que el suceso ha ocurrido este lunes sobre las 18 horas y han señalado que tanto las dos víctimas mortales como el herido grave son de nacionalidad alemana.

Los dos supuestos autores, ambos de nacionalidad polaca, están pendientes de ser detenidos y permanecen en el interior de una vivienda situada en una zona aislada de la pedanía de la Marina, según las mismas fuentes. La Guardia Civil ha establecido un cercado de seguridad en el lugar para detener a los dos supuestos autores, que cuentan con antecedentes, han explicado las citadas fuentes. Los dos asesinados han muerto a consecuencia de una paliza, según fuentes del instituto armado, que han precisado que el móvil de los hechos no apunta de momento a un posible ajuste de cuentas.