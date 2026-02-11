Al menos diez muertos tras un tiroteo en una escuela de Canadá

Al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según informó la Policía. Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital.

Las autoridades también dijeron que alrededor de 25 personas están siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad. También añadieron que los agentes policiales están buscando en casas y propiedades de la localidad, situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para comprobar que no hay más víctimas y descartaron que haya otros sospechosos. El supuesto autor de la matanza fue localizado en el interior de la escuela sin vida a consecuencia de heridas autoinfligidas.

La Policía Montada de Canadá explicó en un comunicado que alrededor de las 13:20 empezaron a recibir informaciones del tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una localidad del interior de la provincia de Columbia Británica y con una población de unas 2.400 personas. "Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida", señaló la Policía Montada. "Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura", añadió el comunicado.

El primer ministros canadiense, "devastado"

"Estoy devastado por los terribles tiroteos de hoy en Tumbler Ridge, British Columbia. Mis plegarias y más profundas condolencias están con las familiares y los amigos de los que han perdido a seres queridos en estos actos de violencia", expresó Carney en un mensaje en X. "Nuestra capacidad de unirnos en tiempos de crisis es lo mejor de nuestro país: nuestra empatía, nuestra unidad y nuestra compasión", recordó Carney.

El premier de Columbia Británica, David Eby, describió por su parte el ataque ocurridocomo una "tragedia inimaginable", expresando su profundo pesar por las vidas perdidas y el impacto devastador en la pequeña comunidad al oeste del país. Durante una conferencia de prensa, Eby afirmó que "nuestros corazones están en Tumbler Ridge" con las familias de las víctimas y aseguró que el gobierno provincial proporcionará todo el apoyo posible a los afectados en los próximos días mientras la región trata de superar este acontecimiento traumático. Además, Eby señaló que planea visitar Tumbler Ridge "lo más pronto posible" para reunirse con las familias, amigos y residentes afectados, y para ver de primera mano la situación y coordinar el apoyo necesario tras el tiroteo que dejó múltiples muertos e heridos en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge y sus alrededores.