Un detenido por la muerte violenta de una mujer en Barakaldo

Agentes de la Ertzaintza en el lugar en el que fue hallada la mujer muerta en Barakaldo.

Una persona ha sido detenida por su presunta relación con la aparición del cadáver de una mujer este pasado domingo en una vivienda de la localidad vizcaína de Barakaldo. La autopsia ha determinado que la muerte de la mujer de 54 años fue violenta, presumiblemente por asfixia.

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha calificado este lunes de asesinato machista la muerte de esta mujer y ha lamentado que haya "una nueva víctima de violencia machista" y ha condenado el crimen de este domingo, por el que la Ertzaintza ha detenido a un hombre de 27 años.

El Departamento de Seguridad ha informado por su parte de que la autopsia evidencia que la muerte de la mujer fue violenta, aunque no ha aportado información sobre la relación que había entre la víctima y el detenido. Por el momento, la Ertzaintza no confirma que se trate de un caso de violencia machista.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para poder esclarecer lo sucedido en el domicilio de la víctima, ubicado en la calle Sociedad Santa Águeda de Barakaldo.

Fuentes de la Policía vasca han señalado que los investigadores tratan aún de determinar qué tipo de relación tenían el arrestado y la víctima.

Las hijas de la mujer hallaron su cuerpo en su vivienda y alertaron a la Ertzaintza sobre las 11:30 del domingo, según las mismas fuentes.

El hombre detenido, de 27 años, permanece este lunes en dependencias de la Ertzaintza.

Con este caso de Barakaldo se elevarían a 48 las mujeres asesinadas por violencia machista este 2025, y a 1.343 desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse este tipo de asesinatos.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización