“Queremos relanzar la piscifactoría y el albergue, actividades históricas de El Bosque”

-Hay una demanda de empresas de la Piel de Ubrique, que no tienen suelo para ampliar sus fábricas y aquí tenemos para hacer la ampliación del polígono industrial. Se pueden crear un mínimo de 500 puestos de trabajo en El Bosque y vamos a hacer todo lo posible para que salga adelante. Tenemos espacio y estamos en un punto estratégico desde el punto de vista de las comunicaciones y el transporte. Hablamos de naves de unos 2.000 metros que necesita este sector no sólo para la fabricación de artículos sino también para almacenarlos.

-Se acaban de inaugurar las actuaciones en las pasarelas del sendero del Majaceite. Eso es un turismo que está asegurado los fines de semana. Pero el sector hostelero y hotelero pide durante la semana y estamos trabajando con touroperadores para que, de lunes a viernes, vengan visitantes para darle otra vuelta al turismo. Hay que procurar que no muramos de éxito, hay que cuidarlo. Uno de los problemas con los que se encuentran los hosteleros es la falta de personal cualificado. Desde el principio de este mandato estamos tratando de implantar formación para ello, pero nos encontramos que no tenemos aula homologada para impartir clases y entonces es otra tarea que hemos iniciado para formar a chavales para dar respuesta a la demanda que hay en el pueblo.

-Las instituciones con las que nos hemos encontrado nos dicen que El Bosque nunca ha pedido nada, que tenía la posibilidad de pedir proyectos y ayudas y no lo ha hecho. Desconozco la razón. Llevamos cuatro meses y la Diputación y la Junta ya están cansadas de nosotros de tanto que le estamos pidiendo. No lo decimos nosotros, es que no está documentado y nos lo dicen. No es que lo estemos consiguiendo todo, pero nos estamos moviendo, presentando proyectos en economía circular, en medio ambiente, en energías renovables. Estamos trabajando para propiciar un turismo de calidad que venga entre semanas.

El docente que cosechó una victoria ‘récord’ para el PP

Rubén Corrales es informático de profesión y empresario ligado al mundo de la docencia. Aunque hace dos décadas fue en una lista electoral, es ahora cuando da el salto a la política porque, dice, quiere contribuir a mejorar la vida de sus convecinos. “No es la política en sí lo que me atrae sino la necesidad de hacer algo por el pueblo y la mejor manera para ello es, evidentemente, desde la institución municipal”, sostiene el regidor. “Espero que en cuatro años me dé tiempo para hacer bastante o tener las bases para ello. No quiero seguir años en el gobierno porque sí, sino porque lo estamos haciendo bien”, reflexiona. Al nuevo regidor Rubén Corrales le preocupa la formación y la posible pérdida de población del mundo rural en general como a cualquier alcalde de la Sierra de Cádiz. “No es una preocupación sólo política, es también de cualquier habitante por el hecho de que se vaya gente preparada y no haya relevo. Por eso mi insistencia es formar a la gente para que no tengan que marcharse a otro sitio. Creo que en El Bosque eso no está ocurriendo. Aquí hay llegadas de vecinos nuevos, gente que se empadrona. Cada semana hay uno o dos empadronamientos. Viene gente de la ciudad y encuentra aquí esa tranquilidad. Es la unión del lugar, la gastronomía, el trato de los vecinos, la naturaleza que nos rodea lo que atrae”, asevera.