Los 19 pueblos de la Sierra deciden anular todas las ferias y fiestas patronales

Los alcaldes de la Sierra de Cádiz han acordado por unanimidad no celebrar ferias y fiestas patronales ante la situación de pandemia.

Los 19 Ayuntamientos que componen la Sierra gaditana aprueban esta decisión en la Mancomunidad de comarca, argumentando que la pandemia de la COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria sin precedentes en todo el mundo, a la que los pueblos de la Sierra de Cádiz no han sido ajenos.

“En distintos momentos, la enfermedad ha azotado con dureza a la Sierra, provocando fallecimientos, situaciones familiares muy difíciles, y un claro perjuicio económico por causa de las restricciones debidas a la alta afección del virus. Pese al avance de la vacunación y la menor incidencia del virus, lo cierto es que la pandemia no ha acabado, y la salud de nuestros vecinos y vecinas, en primer lugar, y, por otro, la conservación y mejora de los tímidos niveles de recuperación que se atisban, deben ser objetivos prioritarios. No debe olvidarse además que en nuestro entorno, con una población envejecida, buena parte de los esfuerzos realizados por nuestros ayuntamientos y nuestros vecinos y vecinas todos estos meses ha tenido que ver con cuidar especialmente a nuestros abuelos, algo que sigue siendo esencial. Debe prevalecer, por tanto, la prudencia”, firman los regidores a través de un comunicado.

Y añaden que las autoridades sanitarias prohíben expresamente la celebración de ferias y otros festejos o romerías en el nivel de alerta que sigue aun afectando a la Sierra de Cádiz. Sin embargo, las autoridades recomiendan expresamente la no celebración de estos eventos festivos incluso en los niveles más bajos de alerta sanitaria. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha frenado la desescalada prevista por ciertos aumentos de contagios en algunas zonas.

“Es por todas estas razones que los alcaldes y alcaldesas de los 19 municipios que forman la Sierra de Cádiz (Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos, Benaocaz, Bornos, El Bosque, Espera, El Gastor, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga, Villamartín y Zahara de la Sierra) hemos acordado conjuntamente no celebrar ferias ni festejos populares o romerías, evitándose los movimientos de población por causa de estos eventos entre nuestros pueblos. Esta recomendación sanitaria de no celebrar fiestas viene avalada, entre otros, por el hecho de que aún no existe fecha de vacunación para el conjunto de nuestros jóvenes y por el hecho indiscutible de no poner en peligro la incipiente recuperación de nuestros pueblos”, reflexionan las autoridades municipales.

Por otro lado, explican los alcaldes, “los preparativos para estas fiestas en los distintos Ayuntamientos son muy complejos por los procesos de planificación y contratación pública, que imposibilitan predecir cómo debe organizarse algo con un escenario cambiante e imposible de predecir en este momento. No obstante, nos comprometemos a estudiar programas de actos simbólicos y alternativos, de tipo cultural y acordes a la normativa vigente en materia de salud pública”.