La presidenta de Diputación conoce las necesidades de Algodonales y Olvera

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha ratificado en Algodonales y Olvera su compromiso con los pequeños municipios de la provincia y, en especial, con el sector primario, que vive difíciles momentos a causa de la subida de los precios y de la sequía.

Ha sido en el transcurso de sendas visitas institucionales a ambos ayuntamientos en los que se ha entrevistado con sus titulares, el alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, y la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma. En estas visitas también ha tenido ocasión de revisar algunas de las intervenciones de la Diputación Provincial en ambos municipios así como evaluar posibles actuaciones en común para los próximos años.

La primera de las dos visitas ha tenido lugar en Algodonales, donde Martínez se ha reunido con el alcalde Ángel Acuña, ha firmado en el Libro de Honor y se ha desplazado hasta el Parque Periurbano de La Hoyeta. En la reunión con el equipo de Gobierno, Almudena Martínez ha podido “conocer cuáles son las necesidades y cuál es la situación del pueblo” y ha repasado “los proyectos que están ya en marcha, pendientes del anterior mandato y que hay que concluir y también las nuevas necesidades o reclamaciones que tiene Algodonales”. En ese listado figuran el Parque Periurbano de La Hoyeta y las obras que necesita un tramo de carretera de la pedanía de La Muela, cuya responsable, Jéssica Guerrero, también ha estado presente en la reunión.

En el encuentro se ha coincidido en la conveniencia de potenciar una actividad que genera mucha actividad económica, la del turismo deportivo vinculado a la práctica del parapente, que origina la llegada de numerosos visitantes a lo largo del año, incluso desde otros países. “Es esencial darle valor, ya no solo para Algodonales, sino para toda la zona de la Sierra de Cádiz, porque forma parte del atractivo deportivo que tiene la provincia”, ha expresado la presidenta al respecto. Ángel Acuña ha agradecido la primera visita institucional de la presidenta y ha calificado como vitales actuaciones como la del Parque Periurbano de la Hoyeta, la subida a Las Pistas o las viviendas de protección oficial “que ya están bastante encaminadas con la Diputación”, según palabras de Acuña. “La presidenta se lleva una idea bastante aproximada de las necesidades de Algodonales y las de sus habitantes”, ha concluido el alcalde. Almudena Martínez ha tenido oportunidad de comprobar sobre el terreno aspectos tratados en la reunión, como las citadas obras que se desarrollan en La Hoyeta, donde se ha construido un campo de fútbol y se realizan obras para acondicionarlo como espacio de esparcimiento y ocio, accesible a pie desde el pueblo.

En la almazara de la Cooperativa de Nuestra Señora de Los Remedios-Picasat, en Olvera, la presidenta ha compartido con los productores su interés por la situación del sector de explotación del olivar de montaña, afectado, como todo el sector primario, por la sequía y el aumento de los costes de producción.

La presidenta ha insistido en que el apoyo a la agricultura, así como a la ganadería y la pesca, figura entre las prioridades de la línea de acción de su gobierno, como elementos estratégicos para la creación de empleo y para asentar la población en el territorio. Además, ha destacado que para el consumidor, “este aceite de la Sierra de Cádiz es una garantía de calidad y posee un sabor característico, que le hace ser competitivo en un mercado muy exigente. Unas condiciones que han de ser aprovechadas para continuar con el crecimiento sostenible de cooperativas como ésta”.

Previamente, en el Consistorio, la visita ha seguido el mismo esquema que en Algodonales: reunión institucional, firma en el Libro de Honor y un recorrido por el municipio, que ha concluido en la Plaza de Andalucía. La alcaldesa ha mostrado a la presidenta el edificio Rancho Grande, en la calle Llana, que ha pasado a ser de titularidad municipal, y le ha explicado los usos que desde el Ayuntamiento quieren darse a este equipamiento, para poder contar con el apoyo de la Diputación. “Estamos contentos con que la presidenta haya acudido a nuestra localidad tan rápido”, ha afirmado la alcaldesa, que ha adelantado algunos de los aspectos que de manera inminente o a medio plazo ocupan al Ayuntamiento. Entre ellos, el proyecto de la conmemoración del Séptimo Centenario de la Conquista de Olvera por parte de Alfonso XI, “donde vamos a enmarcar todo el hecho cultural, urbanístico y social de los próximos cuatro años”.

La presidenta ha mostrado su apoyo a esta iniciativa que ha calificado de “magnífica” y como “una oportunidad única para poner en valor la historia, la monumentalidad y ese motor dentro del turismo de la provincia de Cádiz que es Olvera”. Por otro lado, Almudena Martínez ha tenido palabras para el sector primario: “Siendo un municipio eminentemente agrícola, está pasando ahora mismo por dificultades” a causa de la sequía, “algo que tenemos que tener muy presente y ayudar en las necesidades de los agricultores”.

Remedios Palma ha destacado la importancia de la Diputación: “Nuestros municipios sin la ayuda de la Diputación no son nada, no tenemos grandes presupuestos ni tenemos grandes inversiones” y se ha mostrado convencida de que “va a ser una mano amiga en estos cuatro años y nos va a ayudar muchísimo”. Las necesidades y peticiones a la presidenta de la Diputación en este municipio han sido relativas no sólo al uso del edificio Rancho Grande, sino también referentes a diversas infraestructuras como el Centro de Formación 'La Noria', que ya se benefició de fondos del programa Dipuforma, y que necesita actuaciones en su techo, para lo que han pedido apoyo a la Diputación.

La incidencia en la economía local del turismo y su crecimiento en el último año, y que pueda desarrollarse de manera sostenible, de modo que se favorezca que además de conocer el pueblo se produzcan pernoctaciones, también ha sido un asunto tratado en la reunión. La presidenta ha ofrecido su política de mano tendida al Ayuntamiento para servir de soporte a afrontar estos retos a través de la asistencia técnica y económica y el apoyo institucional