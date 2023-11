El afortunado de la Bonoloto en Setenil: "Andaba con estrés porque quería acabar ya la casa y no podía"

Setenil de las Bodegas se levantó este lunes con un nuevo millonario entre su vecindario. Francisco Javier Jiménez Pastor es el afortunado que ha conseguido nada menos que 2.393.782,44 euros en el sorteo de la Bonoloto de este domingo. Una lluvia de millones que recibe este joven setenileño, de unos 35 años, junto a su novia Sandra Rosado Orellana, a quienes todavía les cuesta procesar el montante que les ha tocado.

Y no es para menos, estos nuevos millonarios son agraciados con una cantidad que es casi la misma que el propio Ayuntamiento gestiona cada año en sus presupuestos municipales para una localidad de unos 2.800 habitantes.

Francisco Javier se enteró de su nuevo estatus durante la mañana de este lunes, pese a que el premio se jugó el domingo. Poco a poco fue consciente de la envergadura de lo que le ha 'caído' tras salir de la propia Administración de Loterías local N 1 ‘La Cueva de la Suerte’, hasta donde comprobó que era cierto la millonaria ‘noticia’. Después de eso la alegría inundó al pueblo y a ellos mismos que fueron agasajados con enhorabuenas de vecinos, claxon de coche pitando, halagos y achuchones...

Este joven informático, que tiene un pequeño negocio propio, narraba a Diario de Cádiz como sucedieron los acontecimientos de su nueva realidad: “Nos enteramos la noche del domingo por un grupo del club de ciclismo que la Bonoloto había tocado en Setenil. Y le dije a mi novia: ¿te imaginas que me ha tocado a mí? Y me dijo: ¡anda ya, si a ti no te toca ni lo metido!. Y es verdad, porque llevo ya 4 ó 5 años echando los mismos números y no me toca nada. Si acaso unos pocos euros. Lo máximo que me ha tocado alguna vez han sido 100 euros en algún juego y ya veía las estrellas con eso. Y esta mañana de lunes cuando llegué a mi tienda que está en los bajos de la casa de mis padres, mi padre me preguntó que a quién le había tocado la Bonoloto. Y le dije pues si no ha sonado nadie del pueblo, le habrá tocado a cualquiera de fuera, que ha venido y lo ha echado”.

Pero poco le duró su convencimiento al agraciado, que se llevó la sorpresa de su vida y al arrancar la mañana, ya en su tienda, le dio por chequear el resguardo del juego de azar que tenía allí mismo y vio que la combinación era la misma del sonado premio. “Mira, salí corriendo en busca de mis padres porque no me lo creía. Bueno, no me lo creo todavía. Ni si quiera sé lo que me ha tocado. Estoy acostumbrado a ver mil o dos mil euros como mucho. Soy autónomo y pago más que gano”, expresaba el joven a Diario de Cádiz.

El caso es que a la joven pareja el dinero le cambiará la vida de arriba abajo como a cualquiera que se vea en ese trance. Su historia hasta ahora es la de muchos jóvenes en su misma situación. Se metieron en una casa, que están levantando ellos mismos a fuerza de ahorrar y de quitarse de aquí y de allá mientras viven en casa de los padres de ella porque no pueden estirar más el sueldo. “Este dinero me viene de lujo. Estamos terminando la casa, que empezamos de cero, y andaba con un estrés porque no vemos el momento de acabarla. Hemos estado de alquiler, pero mis suegros nos han acogido en su casa para que el dinero de la renta del alquiler lo podamos echar en la casa para finalizarla y poder mudarnos allí y comenzar nuestra vida juntos”, cuenta el muchacho emocionado.

Así que todo el pueblo festejó este lunes la buena dicha de estos ya millonarios. En Setenil no es la primera vez que cae un premio tan abultado entre sus vecinos. La única administración del pueblo, La Cueva de la Suerte, ya dio un millón de euros en 2016, en el juego del Euromillón. Y otra vez que este pueblo de la Sierra salió a la palestra fue en 2004 cuando otra familia local, en este caso dos hermanos que tenían un negocio dedicado a materiales de construcción, se embolsaron la friolera de 6 millones de euros.

“Estamos locos de contentos por haber dado nuevamente un premio. Estamos como si nos hubiera tocado a nosotros”, afirmó con alegría el dueño de la Administración Número 1 de Setenil, Sergio Porras Luque, establecimiento que regenta desde 2011, aunque está abierto desde los años 80 del pasado siglo XX. “Desde la noche del domingo todo el mundo sabía que había caído un premio aquí. Pero los agraciados se han enterado esta mañana de lunes cuando han comprobado que eran ellos mismos los afortunados”, explica el dueño de la administración. A esas horas en su establecimiento se movía tras conocerse la noticia más personal que de costumbre por eso de que la suerte llama a la suerte. “Hay un poquito más de lío. Parece que la gente se anima más a comprar cuando pasan estas cosas. A ver si para esta Navidad podemos rascar también algún premio”, apostillaba Jorge.

Precisamente, la cantidad que se embolsará Francisco Javier, es decir casi 2,4 millones de euros es equivalente a los presupuestos generales que maneja el Ayuntamiento de Setenil durante un año para dar servicios a su población.