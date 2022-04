El gobierno de Arcos pide al PP que "aprenda a sumar" el coste de la piscina

La portavoz municipal del gobierno del PSOE en Arcos, María José González, manda de manera metafórica al PP local al ciclo de Primaria "por no saber sumar" el coste que tendrá la piscina cubierta del pueblo.

El portavoz de los populares, Domingo González, criticó que el proyecto de esta piscina terminará costando a las arcas municipales “unos 6 millones de euros y no 3 como el gobierno socialista quiere hacer ver”. El PP dice que en un principio se pidió 1,2 millones de euros de un préstamo bancario más otros 800.000 euros de una subvención de la Junta que se tuvo que devolver. Esos dos millones de euros no se destinaron a su cometido y sí a otros asuntos, aunque se pagaron unos 600.000 euros a la constructora encargada de la primera fase.

Al respecto, la portavoz municipal del gobierno del PSOE en Arcos, María José González defiende que la subvención fue de 600.000 euros y no de 800.000 euros como dicen los populares. “Si a nosotros nos conceden una subvención de 6000.0000 euros, no 800.000 como dicen, y eso lo gastamos en una primera fase de obras en la piscina cubierta de 600.000 euros, no estamos gastando más en la piscina. Si la ayuda había que devolverla se devuelve. Ya esos 600.000 se han pagado con fondos del Ayuntamiento. El gasto sigue siendo el mismo: 600.000 euros. El PP no puede sumar 600.000, más 600.000, más 600.000. Eso hasta los niños de segundo de Primaria lo saben hacer, no le pido que aprenda a multiplicar ni dividir, solo sumar y restar. Por lo tanto, cuando usted, señor González, pide respeto y lealtad, yo le pido respeto por el pueblo de Arcos, que ya la etapa en la que vendían el humo de cualquier color se ha acabado. El pueblo entiende muy bien de números y sabe lo que se despilfarró”, dijo la edil socialista en su intervención.

Los socialistas dicen que esta infraestructura, que ha pasado por distintas incidencias, arrancó en tiempos de la ex alcaldesa del PSOE, Pepa Caro mientras que “en la etapa de PP y AIPRO no se puso ni un ladrillo, y el gobierno de Isidoro Gambín la terminará”.

A este respecto, María José González dijo que la obra de la piscina estuvo paralizada en la etapa de PP-AIpro y no se invirtió pese al que fuera entonces delegado del Gobierno central, Antonio Sanz, lo prometió en una visita a las instalaciones. “No se echó ni un saquito de arena, no se puso ni un ladrillo”, concluyó.