El PP de Arcos dice que la gestión de la piscina es un “monumento al despilfarro”

El PP de Arcos considera que la suma total del coste que el Ayuntamiento de Arcos tendrá que asumir para construir definitivamente la piscina cubierta de la localidad es un “reflejo de la mala gestión” del actual alcalde del PSOE, Isidoro Gambín, y su gobierno.

El portavoz de los populares, Domingo González, explica que el proyecto de esta piscina terminará costando a las arcas municipales “unos 6 millones de euros y no 3 como el gobierno socialista quiere hacer ver”. Recientemente, el gobierno local hizo público la aprobación del proyecto de la piscina climatizada municipal, que asciende a 2.488.000 euros, de los que 1,5 vienen subvencionados por la Diputación de Cádiz. A ello se suma, según la oposición popular, otros 500.000 euros del proyecto Invierte.

Pero el popular Domingo González se remonta más atrás y refiere que este proyecto arrancó con la ex alcaldesa Pepa Caro, en 2004 y con un proyecto inicial de 1,2 millones de euros. Las obras pasaron por una serie de vicisitudes y quedaron bloqueadas por problemas de estructura. “Se pidió 1,2 millones de euros de un préstamo bancario más otros 800 euros de una subvención de la Junta que se tuvo que devolver. Esos dos millones de euros no destinaron a su cometido y sí a otros asuntos. Sí se pagaron unos 600.000 euros a la constructoras. Ese dinero, más los 3 millones de ahora, significa que como poco las obras van por los 6 millones. Nos parece que la gestión de esto es un monumento al despilfarro. Han pasado 18 años y no hay piscina”, critica González.

En 2015 el que era entonces delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, acudía a Arcos para firmar un convenio con el Ayuntamiento para retomar estas obras. “No se llevó a efectos porque se planteó una encomienda a Tragsa y Gambín se opuso planteando que fuera por licitación”, añade el popular. Domingo González dice “estar a favor de la piscina y si se hubiera hecho una buena gestión hace años que la tendríamos”.