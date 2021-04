Susana Díaz e Irene García escenifican su confianza mutua en la Sierra

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, y la responsable de la dirección provincial del partido en Cádiz, Irene García, escenificaron este jueves en una visita a El Bosque y otras poblaciones de la Sierra su confianza mutua ante los posibles escenarios que se puedan abrir de cara a sus reelecciones en los próximos congresos de la formación socialista.

Y lo hicieron después de que el alcalde de Chiclana, José María Román, asegurara recientemente que la secretaria general de este partido en la provincia gaditana, Irene García, está "al cien por cien a favor de que haya un cambio en la cúpula regional del partido", que vendría a desinflar uno de los apoyos esperados a Susana Díaz de cara a su reelección en unas primarias, donde se postulará posiblemente el alcalde de Sevilla, Juan Espada.

La actual líder regional socialista y ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo en El Bosque que “conozco la fortaleza y el talento de mi compañera Irene, que no necesita que nadie hable por ella. Tengo la plena confianza en ella, la he tenido estos años y la voy a seguir teniendo trabajando a su vera como hasta ahora y en el futuro”.

Y lo señala el mismo día que el alcalde de Sevilla, Juan Espada, también tiene programada una visita a Jerez donde, presumiblemente, busque recabar apoyos ante una posible candidatura al futuro congreso regional.

Susana Díaz, que tenía programada una vista a tres pueblos de la comarca, añadió para despejar cualquier duda que lleva trabajando en el PSOE de Andalucía al lado de Irene García “desde el primer día y voy a seguir trabajando con ella ahora y en adelante. Tengo plena confianza en la secretaria provincial y todo lo demás, cuando llegue el momento, los militantes votarán en libertad”, zanjó.

En los mismos términos se expresó Irene García, que no disimuló su incomodidad ante este tema al ser interrogada en rueda de prensa en El Bosque sobre “¿a quién quería más, a papá o mamá?” y que lo expresara públicamente de cara al futuro congreso regional, teniendo como terna a Susana Díaz y Juan Espada. A lo que respondió más susanista que nunca: “Venimos aquí juntas (a la Sierra) como lo hemos hecho siempre a lo largo de todo este tiempo, con complicidad absoluta en lo importante, que es el problema de la gente ¿Alguien tiene dudas de dónde está Irene García? ¿Alguien tiene dudas?”, reiteró hasta en dos ocasiones para dejar ver su respaldo a Susana Díaz y difuminar cualquier otra opción futura en el seno del partido a nivel andaluz.

La líder del PSOE provincial y presidenta de la Diputación de Cádiz volvió a decir que, de cara a las primarias regionales, “hablaré cuando toque y hablaré con la fortuna de mi voto, que es uno. Pero habrá muchos votos de socialistas gaditanos, se pondrán urnas para que hablen los militantes de la provincia. Se me entiende, ¿verdad? Creo que no necesito que nadie hable por mí”, espetó no disimulando su enfado ante las palabras del alcalde de Chiclana y vicepresidente de la Diputación provincial.

García recordó que el proyecto de la dirección provincial del PSOE continúa “con mucha fortaleza y es el mismo que se inició a nivel andaluz. No voy a continuar dando cabida a debates absolutamente estériles”, concluyó.