Puerto Serrano inmortaliza en una muestra el Carnaval “que nunca existió”

Puerto Serrano inmortalizará el Carnaval que nunca existió de la mano del fotógrafo Toni Fresnel. El artista retrata en “A dos metros de ti” la nostalgia por un Carnaval que no pudo celebrarse por la pandemia y la esperanza del retorno a la normalidad mediante imágenes relacionadas con esta fiesta tan importante para el pueblo. Según explica el autor, “ ‘A dos metros de ti’ es una serie de 30 piezas, impresas en la que mi intención es dar mi visión de un año sin Carnaval, pero con una estética colorida, aunque las imágenes tienen muchos contrastes y sombras para que se deje ver claramente el estado de ánimo que prevalece”. La muestra se abre este viernes en un acto al que se ha invitado a representantes de todos los colectivos educativos, culturales y sociales de la localidad.

La idea surgió de una conversación allá por el pasado enero, cuando en la localidad ya se percibía que el Carnaval 2021 sería imposible. “Una de mis amigas comentó que deberíamos disfrazarnos e irnos cada uno a un bar a tomarnos una cerveza, ahí mi mente hizo click y comenzó esta locura. Empecé a pensar en unir sitios emblemáticos del pueblo y personas importantes de la localidad, ya sea porque tienen negocios imprescindibles para la fiesta, o porque han hecho mucho por el Carnaval, o simplemente porque son personajes que no pueden faltar en sus calles.

Es una muestra cargada de nostalgia, tristeza y soledad, porque así es como me he sentido este año con la falta de esta fiesta, y así me imagino que se habrán sentido los vecinos. También, otro motivo importante por el que realicé esta exposición, era por traer un poco de color e ilusión durante febrero, que es mayormente cuando realicé las fotografías. Quería que la gente del pueblo se disfrazara aunque fuese por un rato, y así traer la alegría aunque fuese por un rato”.

Toni propuso al Ayuntamiento la organización de esta muestra, que podrá visitarse en el Centro de Formación. El Carnaval es sin duda una de las fiestas que más ha crecido en la localidad en los últimos años. Cuenta con un importante tirón popular y supone una inyección económica contundente para el comercio local. Tal y como explica el Alcalde de la localidad, Daniel Pérez, “más allá de la fiesta en sí, para nosotros tiene una importante carga simbólica: es uno de los momentos en el que las familias, que pueden pasar mucho tiempo separadas por el ciclo de los jornaleros en la agricultura, se reúnen, además de un merecido periodo de catarsis y celebración para una población con tanta población flotante y trabajadora”.

En cuanto al autor, Toni destaca que de pequeño siempre le gustó la fotografía: “Con 9 años me regalaron mi primera cámara de fotos y fue ahí, aunque yo en ese momento no me di cuenta, cuando encontraría mi vocación. Estudié un Grado Superior de Imagen en el instituto la granja de Jerez, entre 2008 y 2010, en el que constaté que ya no querría dedicarme a otra cosa”. Toni, cuyo principal referente es David LaChapelle, expresa su visión del mundo con propuestas singulares, a veces muy arriesgadas, en la línea de Paco Peregrin y Joaquín Pérez.