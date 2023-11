Protesta por falta de personal en el comerdor escolar de Grazalema

Padres y madres del CEIP Antonio Machado y del IES Sierra de Grazalema, en Grazalema, se han concentrado este miércoles a las puertas del colegio para denunciar la situación en que se encuentra el comedor escolar del centro.

Convocadas por la AMPA ‘Los Peñascos’, que acordó en una asamblea de padres esta medida de protesta, las familias hablan de "indignación por la falta de personal en el servicio de comedor. Desde el curso pasado, los padres y madres estamos solicitando a la Junta de Andalucía que se aumente el personal de cocina para poder atender de manera correcta a 92 niños y niñas usuarios de este servicio, que cuentan con una única cocinera".

Los progenitores explican que "en casi medio año, Educación no sólo no ha accedido a nuestra petición, sino que la situación se ha agravado al causar baja la única cocinera que había y no haber sido sustituida, una situación que ya ocurrió también durante el curso pasado. En vez de sustituir a esta trabajadora, la opción que vuelve a aportar Educación ha sido un cáterin, esta vez de fuera de Grazalema. La situación que vive hoy el comedor es inédita en nuestro pueblo. Nunca antes había sufrido un nivel de precariedad como el que sufre estos días. Y es una situación que, a partir de las comunicaciones que hemos venido haciendo a la Junta de Andalucía, debería haberse evitado. Defendemos que nuestros hijos y nuestras hijas consuman alimentos recién cocinados y además que lo hagan de manera correcta, con el servicio que merecen. Siempre ha sido así, y reclamamos que así siga siendo".

Y añaden, a través de un comunicado que, "según hemos sabido, en estos últimos días, personal ajeno a Educación está colaborando, junto con profesores, a servir platos de comida elaborados lejos de aquí y a primera hora de la mañana. Sin dudas, hemos perdido un buen servicio de calidad. Durante años se ha promovido en este centro una alimentación sana para el colectivo infantil, que nuestros menores accedan a alimentos de calidad e incluso productos ecológicos, en proporciones equilibradas. Ahora, en vez de mejorar el servicio de cocina, poner más personal y ofrecer una mayor calidad en el comedor, el servicio empeora. Queremos recordar que en los últimos años, para un número similar de alumnos al que hay hoy, hemos llegado a contar con hasta tres profesionales en la cocina del centro".

Por todo ello, solicitan a la Consejería de Educación de la Junta que "retome el servicio que siempre hemos defendido y que hemos logrado tener estos años en Grazalema. Que se contrate otro cocinero o ayudante de cocina para que haya dos profesionales, como mínimo, atendiendo a nuestros hijos e hijas. Recordamos que a principios del curso pasado había esos dos puestos de trabajo, y que, sin que se explicara el motivo, se eliminó una plaza cuando el número de usuarios del comedor seguía siendo el mismo y que se envíe a un sustituto que cubra la baja de la cocinera, que ha dejado sin profesionales el servicio, ahora cubierto por un cáterin".