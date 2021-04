La Policía de Puerto Serrano pone 45 denuncias en un día por incumplir medidas anti Covid

La Policía Local de Puerto Serrano, la población de Andalucía con la mayor tasa de Covid-19 de toda la comunidad autónoma, interpuso, sólo el pasado sábado 45 sanciones relacionadas con el incumplimiento de las medidas de seguridad frente al virus.

Los agentes locales, que han intensificado los dispositivos destinados a frenar la movilidad dentro del caso urbano y garantizar, en la medida de lo posible, que se respetan las normas de prevención contra el Covid, realizaron casi un centenar de intervenciones, que se saldaron con varias denuncias a personas que deberían estar confinadas, a personas que no usaban mascarilla, a individuos que intentaron salir o entrar en el pueblo a pesar del perimetraje y a varios vecinos que circulaban por el pueblo sin guardar las medidas de seguridad dentro del vehículo.

Según informó la Policía Local, en varios casos se interceptaron a “vehículos, mayoritariamente ocupados por gente joven, que iban sin mascarilla, música alta y con incumplimientos del número de ocupantes y del uso del asiento delantero, a los que además se les ha sancionado por incumplimiento de normas de tráfico”.

Una de las intervenciones más llamativas tuvo lugar en uno de los parques de la localidad, la Plaza del Mercadillo, donde a última hora de la tarde tres agentes de la Policía Local y otros dos efectivos filiaron a un grupo de jóvenes de ambos sexos, algunos menores de edad, que se agrupaban sin cumplir distancia de seguridad y sin mascarilla, por lo que fueron identificados y convenientemente sancionados.

La Policía Local, gracias al listado que remite la Delegación de Salud, también detectó este fin de semana a dos personas fuera de su domicilio, a pesar de que deberían estar cumpliendo con su confinamiento domiciliario.

El alcalde de la localidad, Daniel Pérez, considera que el hecho de que se interpongan más de 40 denuncias en un solo día por incumplir las medidas anti Covid en “una situación como la que atraviesa Puerto Serrano y a pesar de que estemos perimetrados y con la actividad no esencial cerrada, demuestra que aún queda mucho trabajo por hacer en términos de conciencia colectiva, porque si bien la mayoría de los policheros y policheras están siendo prudentes y responsables, es evidente que hay quien se empeña en no serlo, poniendo así en juego no sólo su salud sino la de sus vecinos”.

El alcalde recalcó que ha tenido numerosas conversaciones con el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, de cara a contar con una mayor presencia de la Guardia Civil en la localidad. “Sabemos que desde la Guardia Civil se está haciendo también un esfuerzo extraordinario por intentar suplir las múltiples necesidades de los pueblos a la hora de garantizar el cumplimiento de las normas de prevención del Covid-19, pero con una tasa disparada como la que tenemos, creemos que Puerto Serrano debe ser objeto de una intervención especial”.

Pérez también quiso apelar a la realidad de la estadística de las sanciones que está interponiendo la Policía Local: “Hay un número muy importante de multas que está recayendo en gente joven, adolescentes que salen a la calle en grupo o en pandilla y que no son conscientes de que pueden estar padeciendo el Covid de manera asintomática y contagiárselo a personas a las que un contagio sí les puede salir muy caro, algo que por desgracia ya ha ocurrido en varias ocasiones”.

Finalmente, Pérez pidió “a los padres y madres de adolescentes y jóvenes que estén aún más pendientes de lo que pueden estar haciendo sus hijos, que les hablen de la importancia de cuidarse y cuidar a los demás, y que intenten que no salgan a la calle salvo lo imprescindible, ya que la inmensa mayoría de la población se está comportando de manera responsable, incluyendo por supuesto jóvenes y padres, pero por desgracia hay gente que no lo está haciendo, con el peligro que eso supone”.

El alcalde quiso pedir a las autoridades competentes que “tramiten estas sanciones con agilidad, ya que si queremos que tengan algún tipo de efecto disuasorio en la conducta de los imprudentes, de nada servirá el esfuerzo de los agentes si los vecinos no reciben las multas pronto y con la mayor contundencia”.