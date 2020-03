La Piel de Ubrique toma medidas por los efectos del coronavirus

La industria de la Piel de Ubrique no es ajena a las consecuencias que se derivan de la pandemia mundial por coronavirus y como otros sectores estratégicos ha tomado algunas medidas para hacer frente al descenso de ventas en el segmento del lujo o al abastecimiento de materias primas procedente de China o Italia.

El presidente de la asociación marroquinera ubriqueña Asopiel, Juan García, quiere dejar claro que "no hay que crear alarmismo” con esta situación, que está afectando al sector como a otros muchos, por lo que se ha tomado algunas medidas como aminorar producción, adelantar vacaciones de trabajadores y reducir jornadas laborales en las fábricas.

“Más del 30% de la producción del lujo se destina a los mercados de los países asiáticos y están congelado desde principios de año. Hay materias primas que están escaseando, no solamente por China, también por Italia como proveedor importante”, explica.

Hay que recordar que uno de los grandes productores de piel está en la región italiana de Lombardía, considerada zona cero de la progresión del virus en Italia, y las materias no llegan por las circunstancias en aquel país.

El empresariado ubriqueño recuerda que esta crisis del coronavirus “nos está afectando igual que a todo el mundo. Ubrique por el sector del lujo no es ajeno a ello”. A nivel mundial se están congelando viajes, la gente no se mueve y no se realizan compras incidiendo en toda la cadena productiva.