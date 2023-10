El PSOE advierte a la Junta de que perderá los fondos si no ejecuta antes del año la obra de la plaza del Cabildo en Arcos

La parlamentaria andaluza, Irene García, ha lamentado la actitud de desprecio del Gobierno andaluz hacia la Sierra de Cádiz tras constatar en respuestas a preguntas parlamentarias que no responden a ningún requerimiento que se le hace desde el Grupo Socialista respecto a problemas de la comarca. García acusa al Gobierno andaluz de ralentizar proyectos de desarrollo económico para la zona vinculados a fondos de la ITI arriesgando la inversión, si no los ejecuta en plazo.

Así, en relación al municipio cabecera, Arcos de la frontera, García ha pedido explicaciones en la cámara andaluza a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, por el parón de la obra en la plaza del Cabildo.

Tal y como se comprometió en su última visita al municipio, García lamenta comunicar a los vecinos y vecinas de Arcos que la Junta no ha precisado ningún avance respecto a la situación insólita que se vive en el municipio pues “desde julio de 2023 las obras están paralizadas, no hay ningún trabajador, no hay movimiento de maquinaria, y lo peor es que nadie se hace responsable ni traslada ninguna información, ni al resto de la corporación, y lo más preocupante es que los vecinos, que tanto le preocupaba a la Junta de Andalucía y al actual alcalde, hoy no saben qué es lo que ocurre”.

“Somos consciente del boicoteo continuo que el PP ha mantenido a este proyecto, donde incluso hubo un compromiso electoral de cambiar el mismo, por eso queremos que aclare por qué están las obras paradas y si es que se piensa en cambiar el proyecto”, señala, advirtiendo de que la ciudadanía tiene derecho a saber.

Además según la diputada, “el tiempo apremia” pues la subvención tiene como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre “y la obra presenta un estado de abandono y dejadez característico de la gestión que este gobierno está llevando a cabo”.

Por ello, Irene García ha pedido a la titular de Fomento que aclare la situación, con transparencia y que convoque de inmediato a los vecinos para cumplir con un proyecto que para sus dirigentes provinciales de la Junta todo eran bondades por lo beneficiosos que iba a ser para mejorar la movilidad y el entorno turístico del centro histórico”. “Pedimos información sobre si se ha hecho esa reflexión que exigía el PP, con el apoyo de su consejería sobre la movilidad de las personas mayores y del alumnado de CEIP Nuestra Señora de las Nieves, y si se ha puesto en marcha ese plan de choque para mantener el casco antiguo”, ha indicado, lamentando la falta de planificación de su cartera.

Cabe recordar, según ha precisado la diputada, que el proyecto “Ciudad Amable” una iniciativa con financiación europea de más de 1,2 millones de euros con cargo a la ITI de Cádiz, está gestionado por la Junta de Andalucía, teniendo esta la responsabilidad de impulsar el proyecto y adjudicar la obra, lo que no se hizo hasta abril de 2023. García se pregunta “cuánto tiempo van a necesitar para valorar y decidir sobre la variación del precio presentada por la empresa y reanudar la obra para finalizarla”.