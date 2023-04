Manuel Garrido (PSOE): “ Hay que volver a hacer de Algar una de las joyas de la ruta de los Pueblos Blancos"

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, acompañado de compañeros socialistas de la Sierra como la secretaria de Organización, Ana Carrera, los alcaldes de Arcos, Isidoro Gambín; de San José del Valle, Antonio González Carretero; de Grazalema, Carlos García, de la alcaldesa de El Bosque, Pilar García, o el diputado provincial, Manuel Chacón, entre otros muchos, acudieron este miércoles a Algar para respaldar la candidatura socialista que lidera quien ya fuese alcalde de la localidad durante 20 años, el socialista Manuel Garrido.

Regresa Manuel Garrido, enfermero durante 40 años en el pueblo, una profesión que siempre compaginó con la Alcaldía, “despertando gran ilusión en el PSOE de Cádiz” y junto a él, con el equipo renovado de 11 mujeres y hombres que le acompañan en “un proyecto ilusionante de recuperación del municipio para resetear estos años de abandono y estancamiento” de proyectos tan emblemáticos como el Complejo del Tajo del Águila o la construcción de nuevas viviendas sociales.

Para ello ha pedido el histórico regidor socialista de la Sierra el respaldo al presidente de la Diputación, para que les acompañe en el reto que asumirán a partir del 28 de Mayo "cuando las urnas otorguen la victoria al PSOE". Convencidos se han mostrado ambos de que el PSOE logrará la confianza mayoritaria frente a la desidia de un alcalde del PP que ha condenado al municipio a un paro del 25 por ciento y con ello a los jóvenes a tener que abandonar su municipio en busca de empleo.

Precisamente, en el hotel Villa de Algar, cuyos cimientos se levantaron en el año 92 bajo mandato de Garrido, y donde ha tenido lugar el acto de presentación de la candidatura socialista, el alcaldable le ha pedido a Ruiz Boix ayuda para ampliar sus instalaciones y poder acoger una mayor afluencia de turismo. Es la principal baza de Garrido: “Volver a hacer de Algar una de las joyas de la ruta de los pueblos blancos”, como ya lograse cuando tuvo las riendas del ayuntamiento y cumplir su sueño de verlo convertido en la mejor infraestructura deportiva rural de Andalucía, con puerto incluido.

Ruiz Boix ha recogido el guante lanzado por el candidato para asegurar que “Algar tendrá el apoyo del Gobierno de la Diputación como también tiene otro aliado muy importante, el Gobierno de España que ha desplegado un amplio cinturón social de medidas para hacer frente a la crisis como los ERTEs y las subidas del SMI, del IMV, las becas y las pensiones que en el municipio de Algar alcanzan a 371 personas”.

“Un proyecto que cuida a las familias, a las clases trabajadoras a pesar de las dificultades, un Gobierno del lado de la gente, buscando recursos e imponiendo impuestos a los que más ganan, a las grandes empresas y fortunas del país”, ha recordado destacado a su vez la importancia de la Ley de Viviendas que se va a aprobar en el Congreso.

En su intervención, el dirigente socialista ha agradecido la labor de María José Vilagrán durante estos años y del concejal Cesar Custodio al tiempo que ha destacado la preparación del nuevo equipo liderado por “un hombre ejemplar en el servicio público que rechazó muchas propuestas para quedarse en Algar, construyendo lo que es hoy el municipio”.

“El destino quiso que Manolo estuviese ceca de los problemas de la gente en la pandemia y señaló que Manolo tenía que estar en ejercicio 24 horas de lunes a viernes, dando seguridad a los vecinos en ese tiempo complejo de marzo del 2020 a mayo de 2022”, ha señalado para abundar en que “Manolo ha estado ahí y el destino quiso que coincidiera la finalización de la pandemia con el retiro de Manolo y te tenía guardado que no te pudieras ir, para que vuelvas a tener siempre tu puerta abierta”.

Ruiz Boix ha asegurado inversiones en carreteras de la zona, recordando que la Diputación ha invertido más de 4 millones de euros en muchas actuaciones, la más importante el pabellón cubierto. Frente al respaldo de la institución provincial, ha contrapuesto la ausencia del Gobierno de la Junta que no ha cumplido con cosas maravillosas como dice Juanma Moreno a pesar de tener alcalde del PP. Especialmente le ha reprochado a la Junta que no haya hecho nada en estos cuatro años por recuperar el Tajo del Águila.

Por su parte, el alcaldable ha defendido “la política noble que crea derechos como la sanidad universal”, manifestando que “ahora que hay prioridad para la sanidad privada soy de los que digo me quedan fuerzas para luchar y que nadie destruya lo que hemos conseguido”. Ha relatado esos comienzos difíciles de la democracia en que “su hija mayor nació por beneficiencia porque él estaba en paro y no tenía para pagar la factura”. Por eso, cuando comenzó a ejercer en Algar este paternero de origen, el 2 de mayo del 82, ya no pararía durante 40 años, “trabajando de lunes a viernes, logrando que fuese el único pueblo de España de menos de 2000 habitantes que ha tenido los 365 días al año un médico, un enfermero y una ambulancia”. También fue el primero en escolarizar en la guardería municipal al cien por cien de los niños desde los diez meses o en crear un banda municipal que fue la del Carranza hasta su desaparición hace dos años.

El PSOE recuerda que desde el 87 al 2007, Manolo Garrido levanta otros muchos cimientos, como los del colegio y la guardería, el centro de día de mayores, la gasolinera, las primeras viviendas sociales de la barriada nueva, el centro de salud y el hotel junto al complejo turístico Tajo del Águila. Sobre éste ha detallado que compró la finca por 14 millones a pagar en tres años gracias al apoyo de la Diputación. “Habría sido la mejor infraestructura con puerto deportivo y un velero navegando que se hundió. No quiero que este pueblo coja el rumbo de ese velero”, ha dicho para recalcar que vuelve contra la opinión de su familia porque “creo en este pueblo y de la mano de Ruiz Boix no solo Algar sino todos los pueblos tendremos la garantía de que nuestras ilusiones y sueños se van a convertir, no por un capricho sino por necesidad de las personas de esta comarca”. “El 28 mayo solo cabe la senda del progreso y el bienestar”, ha pedido para terminar.