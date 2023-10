IU denuncia que los cortes de luz en la Sierra de Cádiz no cesan y exige a la Junta que tome cartas en el asunto

Cargos públicos de IU en la Sierra de Cádiz, acompañados por el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, se han reunido en Arcos de la Frontera para volver a exigir a la Junta de Andalucía que intervenga y ponga soluciones a los continuos cortes de luz que sufre la comarca.

La alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, el alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez, junto a concejales de IU en Bornos y el portavoz municipal en Arcos, Miguel Ángel Ortega, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno andaluz, que "es la administración competente, exija a las compañías eléctricas que hagan una mayor inversión y que mejoren las infraestructuras eléctricas de todos los pueblos de la Sierra".

Según ha indicado IU en una nota, Tamara Lozano ha apuntado que muchos pueblos de la Sierra, y de manera especial Espera, Puerto Serrano, Bornos (Coto de Bornos) y Arcos de la Frontera, llevan años con este problema de cortes de energía eléctrica y ha recordado que "ya en enero de 2023 se hizo una protesta", coincidiendo con los cortes de luz que sufrieron estos municipios en plena ola de frío. Asimismo, ha insistido en que esta situación "se sigue produciendo casi a diario", así como que la pasada semana fue "más intenso y generalizado por el paso de la borrasca 'Bernard', pero que los cortes de luz se siguen dando con mucha frecuencia.

"En el caso concreto de Espera, se sufren cortes de energía eléctrica con relativa normalidad, concretamente, en el día de ayer tuvimos idas y venidas de luz que nos ocasionan desperfectos en los electrodomésticos de los vecinos", ha relatado la alcaldesa, que también ha explicado las dificultades con que se encuentra el Ayuntamiento para dar los avisos a los servicios de averías de las compañías, puesto que la telefonía también se interrumpe cuando se producen los cortes de luz.

Para Lozano, "los pueblos de la Sierra de Cádiz no pueden ser tratados como una comarca de segunda porque se trata de una comarca muy rica por numerosos factores, como su patrimonio, su cultura, y no puede tener infraestructuras eléctricas que sean de segunda calidad". "Vamos a seguir reivindicando y denunciando desde IU, junto al resto de compañeros de la Sierra de Cádiz, que no estamos dispuestos a continuar callados y a que nuestros vecinos sufran deficiencias en los suministros de energía eléctrica", ha añadido.

La alcaldesa de Espera ha insistido en el hecho de que hasta el momento no se haya obtenido información sobre los cortes ocurridos en el pasado mes de enero. Asimismo, ha informado que, tras un encuentro con la empresa comercializadora, se reconoció por parte de la empresa que "la necesidad de modernización de la red eléctrica es muy importante en la comarca y parece que no es la prioridad". Por otro lado, ha añadido Lozano que tampoco se ha recibido información al respecto por parte de la Junta de Andalucía.

Por su parte, el concejal de IU en Arcos de la Frontera, Miguel Ángel Ortega, ha señalado que determinadas zonas del municipio de Arcos sufrieron cortes de luz durante la pasada borrasca que se alargaron durante casi 24 horas, con idas y venidas de luz continuas en la barriada del Santiscal. Ortega ha garantizado que "IU va a estar en la lucha por una electricidad digna para que los recursos básicos no sean desatendidos".

Finalmente, el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, ha trasladado a los cargos públicos de IU en la Sierra la preocupación de la dirección provincial por la "desatención en cuestiones básicas" que sufren los pueblos de la Sierra y ha garantizado que desde la dirección provincial se seguirá muy de cerca este problema y se coordinarán acciones ante otras administraciones superiores, de manera especial, ante la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en materia de energía