La Confederación de Empresas de Cádiz apoya la propuesta de traer personal de Marruecos para la hostelería

La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) apoya la propuesta de traer personal de las escuelas de hostelería de Marruecos lanzada por la patronal Horeca para cubrir puestos vacantes en el sector turístico. Así lo ha reflejado el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, durante la convención empresarial anual de esta organización que se ha celebrado este miércoles en Arcos.

“Me parece una alternativa plausible que se les pueda ofrecer ese trabajo de aquí a las escuelas de hostelería en el norte de Marruecos, de una forma ordenada y conforme marquen las reglas. Estos alumnos desarrollan y aprenden una profesión como hacemos con los de aquí”, dijo Sánchez Rojas, quien recordó que acompañó a Horeca a elevar esta propuesta al director general de Migraciones en una visita reciente a Cádiz.

El presidente de la CEC reconoció que desde hace tiempo se está recurriendo a mano de obra extranjera como en el caso de los temporeros de la fresa en Huelva. “En ese sector se hace de manera ordenada y reglada y estamos en un mundo civilizado. Por lo tanto, hablar a estas alturas de esclavitud como he oído a la antigua diputada andaluza Teresa Rodríguez es hacer demagogia. Con las escuelas de hostelerías se ha hecho un planteamiento. Me encuentro todos los días con empresas que me dicen que no encuentran personal para gruistas en la obra, para hostelería, para el metal, para profesores de autoescuela y puedo seguir hasta aburrir. Por lo tanto, es una necesidad que, como sociedad, nos tenemos que plantear”, defendió Sánchez Roja.

Ante el debate de los sueldos y condiciones laborales que podría estar detrás ante la dificultas de cubrir dichas plazas en el sector, el presidente de la CEC fue tajante, rechazando esta premisa. “¿Cree que los 52.500 trabajadores de la hostelería, que están conforme al convenio que se ha firmado con CCOO, UGT y Horeca, están todos en la ilegalidad? No encontrará una organización más contundente contra la economía sumergida que esta. Allí donde haya una comisión de una infracción o un delito nos encontrará al lado de esa denuncia. No se puede echar esa duda sobre un sector que ha dado grandes éxitos a esta provincia. Hemos crecido en turismo, hemos multiplicado por nueve o diez las camas hoteleras, se nos están quedando cortos los trenes y los aviones y el turismo quiere a Cádiz y Cádiz quiere al turismo. Por lo tanto, necesitamos mano de obra y cometemos el pecado de pedirla. No la encontramos, luego tendremos que revisar el sistema”, zanjó el responsable de la a Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz, flanqueado en su intervención en Arcos por el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Lorenzo Amor, y el presidente de CEA, Javier González de Lara.