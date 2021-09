Algodonales 'rotula' calles con nombres de mujeres afganas

“No conduzcas, no hables, no estudies... Esta es la realidad de la mujer afgana y desde Algodonales no podemos quedarnos calladas”. Con este mensaje, un grupo social de vecinos de esta localidad de la Sierra quiere poner el acento de la cruda realidad que viven estos días millones de personas, entre ellas, las mujeres en Afganistán tras la subida de los talibanes al poder.

Por ello, han movilizado a todo el que quiera sumarse a la causa con una curiosa iniciativa. Este grupo denominado ‘Algodonales comprometido’ ha lanzado una campaña para rotular de manera simbólica las calles del pueblo con nombres de mujeres afganas médicas, periodistas, abogadas u de otros ámbitos que están en cárceles o se les ha prohibido ejercer su profesión o no figuran en ningún sitio, cuenta una portavoz del movimiento algodonaleño.

Así, en señal de protesta por los hechos que están ocurriendo en Afganistán, la campaña pide a los vecinos de Algodonales que pongan un cartel en sus calles con el nombre de algunas de estas mujeres y se fotografíen con él. El objetivo es hacer un mural reivindicativo con esas fotos, cuenta este colectivo.