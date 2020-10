Coronavirus: Arcos pide que se salga lo imprescindible ante la situación "alarmante" de contagios

Ante el subidón de hasta 108 contagios por coronavirus en Arcos en el último fin de semana, el alcalde de la localidad, Isidoro Gambín (PSOE), ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para “que salga del domicilio lo menos posible y que se tengan los menos contactos posibles” porque asume que en este municipio la situación “ahora mismo es muy mala y muy preocupante”.

Gambín dice que en Arcos, con 30.700 habitantes, se han producido en el fin de semana 108 positivos, “una cantidad alarmante, de las mayores en la provincia en los últimos días y me preocupa. Se lo hecho saber a la Junta de Andalucía, que me dice que hasta que Arcos no supere la tasa de los 500 positivos no se van a estudiar medidas para aplicar”. La Junta cifra en 423 casos en Arcos en lo que va de pandemia. Según sus estadísticas, en los últimos 14 días ha habido 167 contagios.

“Es la hora de tomar medidas contundentes sean las que sean. Este Ayuntamiento será leal a la Junta en las medidas que se adopten. Arcos está esperando estas decisiones para reunir al comité técnico a nivel local y adoptar también más medidas”, sostiene.

Isidoro Gambín añade que la solución para frenar al coronavirus “pasa por limitar la movilidad y es una solución personal y pasa por evitar contagios evitando contactos. Sugiero a la población que salga del domicilio lo menos posible, que se tengan los menos contactos posibles, porque la situación va a seguir empeorando”.

El regidor no esconde su temor de cara al próximo puente de Todos los Santos. “Me preocupa máximo por eso estoy esperando las medidas que vaya a adoptar la Junta respecto a la movilidad, si no controlamos la movilidad vamos a seguir los contagios”, concluye.