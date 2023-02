El alcalde de Alcalá del Valle ante los empadronamientos: "El PSOE quiere ganar en los juzgados lo que no gana en las urnas"

El alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, lamenta las declaraciones del PSOE de Alcalá del Valle acusando al equipo de Gobierno local de estar detrás de los últimos empadronamientos que se han producido en el municipio con fines electoralistas.

En una rueda de prensa, el primer edil, consideró que “los vecinos de Alcalá del Valle quieren escuchar hablar de proyectos de futuro y quieren escuchar soluciones a los problemas cotidianos y no declaraciones que sólo intentan dañar la imagen del equipo de Gobierno y del alcalde, simplemente porque estamos a dos meses de las elecciones”.

El alcalde de Alcalá del Valle y también responsable de Política Institucional de la dirección provincial de IU Cádiz, considera que el PSOE local de Alcalá del Valle actúa de esta manera porque “no hay otro argumento político ni otra propuesta seria, ni un trabajo del que rendir cuentas al pueblo durante estos cuatro años y, por tanto, el único argumento es intentar dañar la imagen del alcalde y del equipo de Gobierno”.

Aguilera califica este asunto de “sorprendente” y recuerda que “la gente se puede empadronar donde quiera libremente”. Asimismo, apunta que ya el pasado año, durante los meses de marzo y abril, el ayuntamiento de Alcalá del Valle inició una campaña de empadronamiento con carteles y vídeos publicitarios en la que hacía “un llamamiento a recuperar vecinos que se habían marchado por cuestiones de estudio, trabajo o cuestiones de transporte; vecinos que se encuentran en Ceuta, en las islas Canarias y que para ahorrar se han tenido que empadronar en otros lugares. Este pueblo es emigrante, con muchas personas que cobran el subsidio agrario, razones que justifican los cambios de empadronamiento a menudo”, apunta el primer edil.

Por otra parte, el alcalde del municipio serrano se muestra sorprendido por las declaraciones del PSOE “porque 20 o 30 personas se hayan empadronado, cuando son vecinos o hijos de Alcalá del Valle” y critica “ser acusado de algo que ellos sí hacen: estos papeles que tengo aquí son certificados de empadronamiento de dos concejales del partido Socialista que son del pueblo cuando estamos en elecciones, pero el resto de los cuatro años están empadronados en otras localidades, pero aun así, están en su derecho -apuntaba durante la comparecencia ante los medios locales-.

Y, además, tengo otro certificado del hermano de uno de los concejales que va en la lista del Partido Socialista; por lo tanto, no entiendo cómo se puede criticar que haya vecinos que se empadronen libremente donde quieran y que esto se le achaque al Ayuntamiento”. Considera Aguilera que “no se puede insultar a la inteligencia de la opinión pública ni mentir de esta forma tan simplista” y anima al PSOE local a “acudir a donde tenga que acudir para denunciar que un vecino, en su libre ejercicio de empadronarse donde resida o trabaje, decida empadronarse en Alcalá del Vale”, a la vez que le pide que “tenga la misma vara de medir con todos los ciudadanos que deciden empadronarse en el pueblo, incluso los que van en las listas del PSOE; no se puede ganar en los juzgados lo que no se gana en las urnas”.

El alcalde del municipio afirma que lo que realmente importa a las vecinas y vecinos de Alcalá del Valle es que se les hable de “proyectos de futuro, como el proyecto cooperativo para que Alcalá del Valle sea dueña de al menos el 50 o 60% de su propia luz; una cooperativa energética para el conjunto de vecinos que abaraten las facturas energéticas, eso es preocuparse por lo que de verdad importa” y añade que “este equipo de gobierno ha tenido que tomar decisiones importantes en momentos difíciles de la pandemia, mientras otros estaban en el sofá; y estamos en la calle luchando desde hace décadas por la sanidad pública, a la que ahora quiere salvar el PSOE local, que no ha ido ni a una de las reuniones que en 20 años ha hecho la Plataforma de Ronda”.