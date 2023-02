El PSOE de Alcalá del Valle denuncia empadronamientos de allegados del alcalde para que puedan votar en las próximas elecciones

El secretario general del PSOE en Alcalá del Valle y portavoz municipal, José Antonio Narváez, denuncia un posible delito de fraude que podría estar produciéndose en la localidad tras detectar empadronamientos sistemáticos de personas allegadas al alcalde del municipio con la intención clara de que puedan votar en las próximas elecciones municipales.

Se trata de personas que no residen en Alcalá del Valle, según ha explicado el portavoz socialista que asegura que “tras las investigaciones oportunas hemos constatado que algunos de ellos son familiares directos del alcalde y de concejales, y esto es muy, muy grave”. “Personas que no han pisado Alcalá, no viven aquí, y se están empadronando en domicilios cuyos propietarios mantienen una estrecha colaboración con IU, personas en algunos casos que se empadronan en nuestro pueblo cada cuatro años”, lamenta Narváez.

Es por ello que el dirigente socialista ha autorizado a los servicios jurídicos del partido para que inicien las acciones legales que estimen oportunas, ya que, a su juicio, “podríamos estar ante un presunto delito de fraude y llegaremos hasta las últimas consecuencias en la defensa de los intereses de Alcalá del Valle y de la legalidad”. Intuye el portavoz del PSOE que estas maniobras de dudosa legalidad tienen un único objetivo y es votar en las próximas elecciones municipales.

“Eso sí, tienen todavía una peor intención: hacerlo con trampas, sin juego limpio y torpedeando las reglas del sistema democrático”, reprocha. Narváez denuncia además la opacidad del ayuntamiento ya que el grupo municipal socialista ha solicitado en multitud de ocasiones que faciliten los expedientes completos de estos empadronamientos, “pero no hemos obtenido respuesta, o directamente se nos ha negado nuestro derecho a la información”. “Por tratarse de un asunto de máxima gravedad mostramos hoy nuestra preocupación y, como no puede ser de otra manera porque es nuestra obligación, denunciamos los hechos ante la opinión pública y ante la justicia”, asegura al mismo tiempo que se pregunta “¿hasta dónde está dispuesto a llegar el señor alcalde y su equipo de Gobierno por mantenerse en el poder? ¿Qué precio está dispuesto a pagar por su sillón? ¿Por qué IU al más puro estilo Olona trata de engañar a los alcalareños y alcalareñas?”. Como entiende el portavoz socialista que “no todo vale en política”, pide explicaciones al alcalde y aprovecha además precisamente para recordar que “desde hace años venimos perdiendo población y precisamente en esta legislatura se ha acrecentado de manera muy preocupante”. “Sin embargo, al señor alcalde lo único que se le ocurre es empadronar a gente afín para mantenerse en su sillón, en lugar de traer proyectos que sirvan para que la gente se quede en Alcalá, en lugar de ofrecer respuestas y trabajar por las soluciones”, le ha afeado.

Con todo, el portavoz socialista exige “una respuesta inmediata del alcalde, que asuma su responsabilidad, cumpla con las reglas democráticas, y dé la cara ante los vecinos y vecinas” y advierte de que “el grupo municipal socialista seguirá vigilante para que estas personas no utilicen su posición y se salten las reglas a su antojo, porque ante estas situaciones quien pierde de verdad es Alcalá del Valle”.