Lo que traerá (o debe traer) el nuevo año cofrade en Cádiz

El año ha empezado. Para algunos lo hizo el 1 de enero, nada más conseguir comerse la última uva de esa atropellada carrera de 12 segundos con la que damos la bienvenida cada año; para otros arrancó ayer después de besar el pie del Nazareno en esa cita que Roma nos la retrasó 24 horas hace unos años. Por delante restan doce meses para los que se han depositado muchos buenos propósitos, ilusiones convertidas en proyectos y estrenos que a partir de ahora marcarán este 2026 en la particular historia de las cofradías gaditanas.

El año recién iniciado está marcado por multitud de factores en lo que a la actualidad morada se refiere. Lo más destacado, sin duda, será el aumento de la Semana Santa con dos nuevos pasos procesionales que se incorporan a la nómina. Curiosamente, en ninguno de los dos casos se trata de una nueva cofradía, sino de titulares de hermandades ya existentes que saldrán a la calle cada año a partir de ahora. Las Vísperas inexistentes hace tan solo unos años seguirán creciendo este 2026 con la llegada del Señor de la Humillación, titular de la cofradía de Piedad que procesionará con un cortejo que quiere ser muy similar al del Martes Santo, con un paso que la cofradía adquirió en Isla Cristina y con el acompañamiento de las más clásicas marchas del repertorio de cornetas y tambores, a cargo de la sevillana banda Esencia.

El segundo paso en incorporarse a la Semana Santa es el de la Reina de Todos los Santos de la cofradía de La Cena, que está siendo construido en los depósitos de tabaco y que viene plagado de estrenos. Saldrá a la calle un palio que usa los antiguos varales del Huerto (que han sido reformados, restaurados y plateados), nuevos respiraderos que se están haciendo en un taller de orfebrería de Ciudad Real, bambalinas, techo y manto diseñados y confeccionados por el granadino José Manuel Martínez Hurtado, los faroles del paso de misterio reformados y adaptados para la trasera del palio, y peana adquirida hace unos años en Cabra.

Con estas novedades, la de 2026 será la Semana Santa más numerosa en cuanto a pasos procesionales de las que se recuerdan en las últimas décadas en la ciudad. Y eso que se pierde uno de los pasos, el del San Juan de la cofradía de Las Aguas, que dejará de procesionar este año según acordaron los hermanos.

A estos dos grandes, enormes, estrenos se le sumarán las novedades que en materia de patrimonio presenten las cofradías en sus pasos y cortejos. Habrá que estar especialmente atentos a la evolución en el dorado de los pasos de misterio que siguen en ejecución, así como al bordado de los nuevos palios (especialmente los del Amor y Expiración), a lo que se sumarán otras importantes novedades, como la culminación del misterio de Siete Palabras que la cofradía ha encomendado a Luis González Rey, autor de todas las imágenes actuales que ejecutará también a las Marías que se incorporarán ahora; o los nuevos hábitos que previsiblemente estrenará El Huerto y que, en una fase inicial, ya se vieron el pasado año en la calle.

En materia patrimonial también es relevante para este año la reposición al culto de hasta cuatro imágenes titulares de hermandades, como son los Cristos de Piedad y de Santo Entierro, así como las Dolorosas de Amargura y de la Luz, actualmente en proceso de restauración. Tres de las imágenes conviven estos días en el taller de Pilar Morillo y Álvaro Domínguez, mientras que la Virgen de la Luz está siendo intervenida por Laura Pérez.

Capítulo importante de estos próximos doce meses serán los aniversarios y celebraciones extraordinarias que se desarrollen. En pleno proceso andan en la parroquia de San Lorenzo y en la cofradía de Afligidos, con ese año jubilar por los 300 años de la construcción y bendición del templo y, de la mano de esto, de la fundación de la hermandad del Jueves Santo, que anuncia para septiembre una procesión extraordinaria.

También han avanzado ya que vivirán un año especial las cofradías del Nazareno del Amor (por su 75 aniversario fundacional) y Prendimiento (por los 50 años de la bendición de su Dolorosa, la Virgen del Patrocinio), pendientes en ambos casos de conocer la programación que plantearán para festejar estos aniversarios.

2026 será el año, a priori, en que Cádiz cuente con un nuevo obispo, ya que habitualmente la responsabilidad asumida por un administrador apostólico no debe alargarse más allá de unos meses. Lo cierto es que Ramón Valdivia ha caído de pie en la diócesis, y parece haber encontrado una cálida acogida de manera generalizada, pero habrá que ver qué decisiones adopta Roma en estos meses para el relevo formal de Zornoza. ¿Será el propio Valdivia el que sea nombrado obispo?

Con estas cuestiones sobresaliendo, se inicia el que también será año del Caído, con el regreso a su capilla en la noche del Martes Santo para iniciar una nueva vida; o retomar la que tuvieron hasta 2009. Y el año de La Pastora, con la reapertura del templo de Sagasta que se anuncia para agosto. Como será también el año de La Palma, con ese vía crucis que presidirá el Cristo de la Misericordia el 23 de febrero; y el de Isabel Sola con el cartel que desde el próximo día 17 anunciará la Semana Santa.

Ahora solo queda que, efectivamente, sea un feliz año para todos.