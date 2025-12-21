La cofradía de La Cena ya prueba su nuevo paso de palio

Quedan menos de 100 días para el Domingo de Ramos de 2026, y uno de los nuevos pasos que se incorporarán a la Semana Santa de Cádiz sigue en pleno proceso de construcción. La hermandad de la Sagrada Cena ha realizado las primeras pruebas con la estructura que soportará el paso de palio de la Reina de Todos los Santos, que el próximo año se incorpora a la estación penitencial de la cofradía.

En concreto, estos días se ha realizado una prueba para validar la colocación de los doce varales y de la estructura del techo de palio en la parihuela. Conviene recordar al respecto que esa parihuela fue adquirida este mismo año a la hermandad del Amor, que el Lunes Santo estrenó nuevo paso de palio; como hay que recordar también que los varales son los antiguos que tenía El Huerto, realizados en el taller de Angulo de Lucena, que han sido restaurados, reformados y plateados para volver a salir en 2026.

En las pruebas que viene realizando la cofradía, se puede apreciar cómo se han realizado ya también la adaptación de los faroles que hasta 2024 iluminaban el paso de misterio y que servirán para iluminar la trasera de este nuevo palio. A dos de ellos se les ha añadido una nueva pieza bajo la base, que le dará cierta caída para colocarse en la trasera, a ambos lados del manto; y la otra pareja de faroles se dispondrá entre el cuarto y el quinto varal del palio.

Los faroles del misterio, que se han adaptado para iluminar la trasera del palio de La Cena.

En las imágenes compartidas por La Cena se aprecia, igualmente, la peana que la cofradía adquirió también recientemente en la localidad de Cabra y que será la que se utilice a partir de ahora, pendiente de una futura intervención de restauración y enriquecimiento.

Detalle de cómo está quedando la estructura del palio de La Cena, donde se aprecia la peana.

Todos los trabajos de adaptación y construcción de estos elementos que conformarán el paso de palio han corrido a cargo de Ignacio Bruzón y Luis Santos.

Con todo esto, está ya la cofradía a la espera de recibir la primera fase de los respiraderos que ha encargado al taller de orfebrería Orivio de la Torre, en Ciudad Real; y a la espera de recibir las bambalinas y techo de palio que está confeccionando el bordador granadino José Manuel Martínez Hurtado (autor, precisamente, del guión corporativo de esta hermandad), así como de las caídas o faldones que diseñará y ejecutará el taller de San José, en Cádiz.

Pruebas con el nuevo palio de La Cena, que saldrá por primera vez en la Semana Santa de 2026.

Y en paralelo, se están realizando unas actuaciones también en la casa de hermandad "para albergar los distintos elementos que conformarán el paso de palio" de manera que estén debidamente almacenados y expuestos durante el año.

Por tanto, en La Cena siguen restando días para este que será uno de los grandes estrenos de la próxima Semana Santa. Un proyecto de envergadura que está encontrando en la carga una pequeña carrera de obstáculos, ya que tras cesar al primer capataz que nombró la cofradía (Manuel Márquez) esta pasada semana se conocía la renuncia del segundo (José Ramón Alba), estando a la espera de que en los próximos días se anuncie la nueva persona designada para este oficio, siendo por ahora el último detalle que queda por resolver de cara al Domingo de Ramos, después de que la cofradía llegara a un acuerdo con la banda de música Santa María del Alcor, de El Viso del Alcor, para el acompañamiento musical de esta primera salida procesional de la Reina de Todos los Santos.