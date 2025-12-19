La cofradía de La Cena de Cádiz vuelve a quedarse sin capataz para la primera salida del palio

La hermandad de la Sagrada Cena está encontrando más obstáculos de los esperados para sacar por primera vez en procesión el Domingo de Ramos a su Dolorosa, la Reina de Todos los Santos. Y los está encontrando en el capítulo menos esperado, la carga. A 100 días (los que restan hoy) para el Domingo de Ramos, la hermandad anuncia la dimisión del capataz elegido para esta primera salida del paso de palio que están construyendo orfebres, carpinteros, diseñadores, bordadores y cofrades de Cádiz, Granada o Ciudad Real.

José Ramón Alba fue nombrado hace escasos dos meses (su designación se anunció el pasado 21 de octubre) capataz del paso de palio, después de que la cofradía cesara al primer capataz nombrado un mes antes (en septiembre), Manuel Márquez, que es también concejal del PSOE en el Ayuntamiento gaditano. Y dos meses después, Alba ha renunciado a la tarea encomendada.

Según ha informado la hermandad este viernes, la marcha de este capataz se debe "a causas totalmente ajenas a la hermandad", puntualizando también la existencia de "causas personales sobrevenidas posteriormente a su nombramiento" que habrían llevado a presentar su renuncia con fecha 18 de diciembre "tras entender que las mismas le impedirían asumir plenamente el encargo realizado" de sacar a la calle a la Reina de Todos los Santos el Domingo de Ramos.

Ante este nuevo revés, la hermandad ha anunciado que trabaja ya para la búsqueda de un nuevo capataz, que será el tercero nombrado en estos meses para hacerse cargo de esta primera salida procesional de la Dolorosa en el cortejo del Domingo de Ramos.