La cofradía de La Cena confirma la destitución del capataz del palio días después de su nombramiento

Era un secreto a voces que ha terminado por anunciarse este martes. La hermandad de la Sagrada Cena ha decidido cesar a la persona que había designado como capataz para el paso de la Virgen que por primera vez saldrá a la calle este próximo Domingo de Ramos. Menos de un mes ha durado, por tanto, Manuel Márquez como responsable de conformar una cuadrilla que porte al gran estreno de la Semana Santa de 2026.

El 25 de septiembre anunciaba la cofradía del Domingo de Ramos el nombramiento de Manuel Márquez, que había sido ya la persona encargada de conformar una cuadrilla en las dos anteriores ocasiones en que la Reina de Todos los Santos había salido a la calle; ambas de manera extraordinaria (en 2013, por el 50 aniversario fundacional de la cofradía, y en 2017, con ocasión de la magna mariana). Y este 21 de octubre se ha confirmado su destitución, que desde hace un par de semanas se daba por sentado. De hecho, la hermandad afirma en su comunicado que el cese se ha producido "en días pasados".

Este brusco cambio de opinión en La Cena tendría su origen en las declaraciones que el ya ex capataz realizó a este periódico en una entrevista publicada precisamente a raíz de su nombramiento. Y es que Márquez, además de cofrade y de haber sido con anterioridad hermano mayor de esta hermandad de La Cena, es concejal del Ayuntamiento. De hecho, tuvo que dejar de ser hermano mayor a raíz de las elecciones municipales de 2023, cuando fue elegido para formar parte de la Corporación Municipal como integrante del grupo municipal del PSOE.

Nada ha trascendido de manera oficial en todos estos días de lo ocurrido en el seno de la corporación del Domingo de Ramos, que podría haber abierto expediente a Márquez por un episodio acaecido días atrás en la casa de hermandad al ser interpelado por otros hermanos debido a esas declaraciones realizadas en prensa.

En cualquier caso, este martes se ha ratificado lo que era esperado, que Manuel Márquez no sacará finalmente a la Reina de Todos los Santos en 2026. En su lugar, la junta de gobierno ha designado a José Ramón Alba, quien fuera hace unos años capataz de la cofradía del Nazareno del Amor.

Conviene recordar que la hermandad del Domingo de Ramos se ha quedado también sin acompañamiento musical tras el paso de misterio, después de romper las relaciones con la agrupación musical Polillas, cuyo presidente es, precisamente, Manuel Márquez. De este modo, tiene pendiente la contratación de una nueva formación tras el paso de misterio (que estrenará capataz tras la reciente destitución de Óscar Jiménez y el nombramiento de Juan Antonio Gomila) así como la contratación de una banda de música para que marche tras el palio en esta primera salida.