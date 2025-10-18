La hermandad de La Cena se queda sin banda para el misterio

La hermandad de la Sagrada Cena está atravesando un momento de crisis en los últimos días. Y una de las consecuencias de esta situación ha sido la desvinculación de la agrupación musical Polillas, que ha decidido no seguir acompañando al paso de misterio en la procesión del Domingo de Ramos ni en la salida del Señor del Milagro en Corpus.

Así lo anunciaba la formación musical en sus redes sociales, casi al mismo tiempo de que la hermandad lo hiciera también público en los mismos medios (y asegurando cada parte que había sido la que había decidido la no continuidad).

Dice Polillas que la decisión se ha adoptado "después de los últimos acontecimientos acaecidos", en referencia a los problemas surgidos en el seno de la hermandad a raíz de unas declaraciones realizadas a este Diario por la persona que en un principio había sido designada capataz del paso de palio, Manuel Márquez, que a su vez es presidente de la agrupación musical y concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz.

Se rompe así una relación que apenas ha durado tres años entre Polillas y La Cena. Así, fue el Domingo de Ramos de 2022 cuando la agrupación musical se vinculó al misterio del Domingo de Ramos, después de tres décadas acompañando al primero paso de la Borriquita, también en Cádiz. De este modo, tras haber salido en La Cena de 2022 a 2025, Polillas ya anuncia que está libre para nuevas contrataciones el Domingo de Ramos a partir de 2026.

Nombramientos pendientes

Con esta separación entre banda y cofradía, La Cena se encuentra ahora con más tareas por delante para preparar el próximo Domingo de Ramos, precisamente el año en que va a estrenar la salida de la Reina de Todos los Santos bajo palio.

Tiene que contratar la hermandad una banda para el paso de misterio y otra para el palio. Y se da por hecho que Manuel Márquez no seguirá como capataz del nuevo paso de palio, por lo que también tendría la cofradía que nombrar a un nuevo responsable para formar la cuadrilla que por primera vez saque a la calle a esta Dolorosa el Domingo de Ramos.