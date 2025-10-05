Concejal del PSOE y capataz en la Semana Santa de Cádiz: "Si el Señor naciera hoy sería socialista"

Hasta junio de 2023 era hermano mayor de La Cena, cargo que tuvo que abandonar para ser concejal, miembro del grupo municipal socialista. Ahora regresa a la primera línea de su hermandad, de la que nunca se fue, para ser nuevamente el capataz del paso de palio de la Reina de Todos los Santos, que se incorporará a la Semana Santa de 2026. Presidente también de la agrupación musical Polillas, charlamos de política, de cofradías y de esa primera salida de la Virgen de La Cena con Manuel Márquez.

Pregunta.–¿Se puede ser concejal y capataz?

Respuesta.–Bueno, te lo diré el próximo Domingo de Ramos cuando se recoja el palio. Yo considero que sí, que no tiene por qué ser una cosa mala ser concejal y ser capataz o cofrade en este caso. Aunque yo no me considero capataz, me considero cofrade. En la hermandad ahora mismo me han propuesto este cargo y lo he aceptado, como si me hubieran propuesto ser, qué se yo, pertiguero del grupo de acólitos de la Virgen. Yo ante todo soy de La Cena, no soy ni capataz ni ninguna otra cosa; soy de La Cena.

P.–¿Y se puede ser socialista y cofrade?

R.–Hombre, por supuesto. Ya lo he dicho en otras ocasiones, yo estoy convencido de que el Señor, si naciera hoy, sería socialista. Porque al final lo que nosotros promulgamos, los valores que nosotros defendemos, son prácticamente los mismos que promulga la Iglesia; que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, que todo el mundo sea bueno con la persona de enfrente, y que lo que yo quiera para mí lo quiera para los demás. Al final socialismo es eso, es la igualdad. Y yo creo que el Señor y la Iglesia lo que promulga es eso.

P.–Tuvo que dejar el cargo de hermano mayor para ser concejal del PSOE; otro antiguo hermano mayor de La Cena iba en las listas del PP; hay gente de La Cena en Adelante... ¿Habláis de política en la hermandad de La Cena?

R.–Muy poco. Intentamos hablar de cofradías. En algunos momentos, lógicamente, cuando una conversación se tiene que dar, se da; pero tenemos la suerte y el compromiso de que cada uno es libre de pensamiento y respetamos lo que cada uno piense. Nos da igual. Y creo que esto es muy importante, respetarnos. Lo que nos mueve es el cariño hacia el Señor del Milagro y hacia Su Madre, la Reina de Todos los Santos; y ya después cada uno tiene su vida personal. Como amigos podemos tener más cosas en común o menos, pero en la cofradía no ha afectado la política, y espero que no afecte nunca.

P.–¿Ha tenido algún problema en las cofradías o con cofrades por el hecho de haber dado el paso de ser concejal y defender al PSOE??

R.–Problemas en sí no es que haya tenido, aunque sí que es verdad que hay gente que no entiende cómo gente de la izquierda podemos estar dentro del ámbito de la Iglesia. Siempre se asimila a la gente de derechas con el mundo de las cofradías y yo creo que no tiene sentido. Al final cristianos hay en todo el mundo y los cristianos lo que tenemos que hacer es mirar en el corazón de las personas, no los colores políticos. Sí es verdad que he tenido algún enfrentamiento, nunca muy fuerte, porque hay gente que no entiende, por ejemplo, las políticas de Pedro Sánchez o de María Jesús Montero, que yo por supuesto defiendo porque creo que están dando estabilidad al país. Esa gente no entiende mi postura, y quizás yo tampoco entienda la suya, pero no por eso se es menos cofrade o menos cristiano.

P.–Y en el seno del PSOE, ¿cómo llevan eso de tener un cofrade implicado en primera línea entre sus filas?

R.–Tengo que decir que incluso he montado un pequeño rincón cofrade en la sede, porque con esto de que participamos en los actos de hermandades que nos invitan o que nos llaman, cuando nos regalan algún recuerdo o detalle, pues lógicamente los llevo a la sede. Yo creo que los políticos tenemos que estar en todos los ámbitos de la vida, y por supuesto en Cádiz el ámbito de las cofradías es muy importante. Además, cuando Óscar (Torres) contó conmigo para las listas sabía de mi condición de cofrade, porque entonces era el hermano mayor de La Cena; y lo mismo con el resto de compañeras y compañeros.

P.–Si usted gobernara la ciudad y fuera el concejal responsable del mundo de las hermandades y de la Semana Santa, ¿qué cambiaría? ¿Qué ve que no se está haciendo bien o se puede mejorar?

R.–Yo creo que hay que seguir dando una vuelta a la carrera oficial, que aunque Cádiz es lo que es, estamos demasiado acotados y hay zonas en la ciudad por explotar. En las cofradías tenemos, y yo hablo también en primera persona, mucho miedo a los cambios, pero creo que desde las administraciones tienen que ayudar a las cofradías a abrir la Semana Santa un poco, a que la Semana Santa se extienda hacia Puertas de Tierra. Tenemos que potenciar la apertura de hermandades y cofradías a Puertas de Tierra, creo que eso es vital para que la Semana Santa siga creciendo. Y si la carrera oficial tiene que empezar, por poner un ejemplo, en la calle Plocia para favorecer a las hermandades que vengan de Puertatierra, ¿por qué no?

R.También creo que necesitamos que la Semana Santa sea declarada de Interés Turístico Internacional. Sería muy importante porque para la ciudad no solo es una fiesta cofrade, se está viendo en todas las ciudades que la Semana Santa cada vez tiene más auge, genera más turismo de calidad. Creo que tenemos que abrir miras y no ser tan localistas.

P.–¿Qué le parece que tengamos un concejal exclusivo de hermandades en Cádiz?

R.–Si tuviéramos que tener un concejal para cada una de las fiestas que tuviésemos en Cádiz, sería complicado. No lo veo mal, aunque quizás nosotros no hubiéramos apostado por eso, porque creo que desde la Concejalía de Cultura o de Fiestas se puede acoger la Semana Santa y las hermandades. Creo que tener un concejal de Hermandades es como darle un caramelo a los cofrades, aunque creo que ningún cofrade lo compra. Creo que no tiene mucho sentido.

P.–¿Cómo se lleva el presidente de Polillas con el equipo de gobierno?

R.–Perfectamente. Aunque debo decirle que ahora va a haber elecciones en la banda y voy a dar un paso al lado. Tenemos la suerte en Polillas de nunca politizar a la banda. Hemos recibido en el ensayo de la banda a políticos de toda clase, de toda índole y si mañana hay otro equipo de gobierno, pues por supuesto que Polillas estará ahí porque es una institución en la ciudad y como institución tenemos que sentarnos con quien nos lo reclame.

P.–¿Qué es mejor, el Pleno del Ayuntamiento o el pleno del Consejo de Hermandades?

R.–Creo que en el del Ayuntamiento hay menos falserío. En el Ayuntamiento, las tres formaciones políticas que estamos ahora, cada uno a su forma, lo que queremos es el bien común de la ciudad; y en el pleno de los hermanos mayores lo que quieren es el bien en primera persona, sin mirar el bien común de la ciudad ni del resto de las cofradías.

P.–Dicen que hay posibilidades de que las elecciones andaluzas las convoquen el Domingo de Pasión…

R.–Sería un día muy bonito para celebrar el cambio en Andalucía, que está a la cola en sanidad y en progresistas. Creo que para todos los andaluces sería un muy bonito día escuchar cada uno en su ciudad un buen pregón y celebrar después la victoria del Partido Socialista en Andalucía. Tendríamos una pre-Semana Santa con la alegría de poder llevar a Andalucía donde nunca debió dejar de estar, que es siendo pionera en salud, en vivienda y por supuesto en educación. Creo que tendríamos muchas cosas que celebrar ese día.

P.–Vayamos a su perfil cofrade. El suyo es un caso un tanto peculiar, porque solo ha sido capataz dos veces en su vida y el Domingo de Ramos será la tercera; y las tres al frente de la Reina de Todos los Santos.

R.–Tengo la suerte de conocer a la Virgen desde la primera vez que nos planteamos que fuera la titular de nuestra hermandad, y yo creo que Ella me eligió desde el primer momento. Como dices, las dos veces que ha salido extraordinariamente la Virgen he tenido la suerte de ser el capataz y esta vez también; pero tengo que decirte que no es una cosa que yo haya buscado, ni que sea una pasión mía, no tengo ninguna inquietud de sacar ninguna otra cosa. Saco la Reina de Todos los Santos porque es mi Virgen y porque yo creo que ella me ha llamado, no anhelo ser capataz de Cádiz ni de ningún otro lado. De hecho, si todo va bien ese paso tendrá un relevo pronto en el martillo.

P.–Ha sido parte activa del impulso que se ha dado para que la Virgen se incorpore al Domingo de Ramos ¿cómo ha sido todo ese proceso?

R.–Está siendo una locura porque desde que nos propusimos que la Virgen tenía que acompañar al Señor del Milagro ha sido un no parar. Estamos inmersos en construir, nunca mejor dicho, un paso de palio desde cero y tenemos tantísimos frentes abiertos que de aquí a marzo no sé por dónde vamos a salir. Lo que estoy convencido es que vamos a salir, porque el paso del Señor ya va solo, la cofradía es autosuficiente y ahora hemos buscado un grupo de nuevos colaboradores dedicados exclusivamente al palio. Tenemos que buscar entre 25.000 y 30.000 euros que estoy convencido que vamos a lograr. No me preguntes cómo, pero lo vamos a hacer.

P.–¿Y por qué ahora? ¿Por qué tenía que ser la incorporación en este 2026?

R.–Porque nunca es buen momento, y entonces te pones a posponerlo un año y otro. La hermandad lleva más de medio siglo sin que la Virgen pudiera acompañarlo y yo creo que nunca va a ser el momento. Entonces hay que decir ‘este año tiene que ser’, nos propusimos que fuera este año y no vamos a decaer hasta que la Virgen esté este Domingo de Ramos detrás del Señor. Económicamente nunca va a ser buen momento, lo mismo es buscar dinero este año que buscarlo en dos años o en tres. Y ahora tenemos un grupo de personas comprometidas, una cofradía que funciona perfectamente, una junta de gobierno nueva con ilusión y con ganas, la suerte de que el Padre Pascual también nos apoye en esto y que el convento esté en un buen momento. Me parece un momento espectacular para que la Virgen se incorpore.

P.–¿Para qué procesión tenemos que prepararnos?

R.–Yo quizá no sea el más indicado para hablar de qué vamos a ver el Domingo de Ramos. Lo que a mí me gustaría, que creo que es un gusto compartido en la cofradía: aunque nosotros seamos del barrio Santa María tenemos un estilo de hermandad de centro. La Virgen no es que vaya a ir sobria, pero tampoco va a ir, por ponerte un ejemplo, como la Esperanza de Triana. Pero será la junta de gobierno quien determine el repertorio de marchas y el corte del palio, aunque conociendo un poco a mi gente la cosa irá por donde te he comentado; un paso de palio de centro de una hermandad que anda valiente que no que no quiere que el nazareno sufra en la calle, que esté mucho más tiempo en la calle porque incorporemos el paso de palio, ni que interrumpamos el caminar de la hermandad que viene detrás. Tenemos que ser una cofradía seria y que el público de Cádiz y el que venga a la ciudad se quede embelesado de que una hermandad tan pequeña pueda sacar un palio con tanta personalidad como la que estoy convencido que va a tener.

P.–¿Y cómo se imagina, a nivel personal, el Domingo de Ramos de 2026?

R.–Si Dios lo quiere será el Domingo de Ramos de mi vida. Volverá a acompañar a la cofradía, como hago desde que nació mi hijo; acompañará al Señor mi banda; llevaré a mi lado de contraguía a una persona que es familia; llevaré debajo de la Reina de Todos los Santos a mucha gente que vino conmigo la primera vez que Ella salió… Será un día de muchas emociones, llevo más de 35 años en la hermandad y 35 años anhelando que detrás del Señor haya más nazarenos de blanco. Estoy convencido de que mi mujer estará de la mano de mi niño y de mi mano acompañándonos, mi madre estará sentada en una silla viéndome pasar... Yo creo que será un Domingo de Ramos espectacular, y creo que no cabe más gozo cuando vea que desde la Cruz de Guía hasta el último músico del palio sea una cofradía al fin completa.