Ya hay capataz para el nuevo palio de la Semana Santa de Cádiz

La hermandad de La Cena ya tiene capataz para la primera salida procesional el Domingo de Ramos de su Dolorosa, la Reina de Todos los Santos. La corporación ha designado a Manuel Márquez como capataz del nuevo paso de palio.

Se da la circunstancia de que Márquez, que fue hermano mayor de la cofradía hasta su ingreso como concejal en el Ayuntamiento gaditano (perteneciendo al grupo municipal del PSOE), ha sido también la persona responsable de formar y dirigir a la cuadrilla de cargadores que ha portado a esta imagen en las dos ocasiones en que ha procesionado por las calles de la ciudad. Él formó la cuadrilla de la salida extraordinaria que se celebró en 2013 por el 50 aniversario de la hermandad; y él, junto a Manuel García Requejo, formaron también la cuadrilla que portó a la Virgen en el palio de Cigarreras en la magna mariana de 2017. Por tanto, mantiene La Cena la confianza en Márquez en esta salida de la Reina de Todos los Santos, la primera en la Semana Santa gaditana.

Elegido el capataz, la hermandad trabaja ahora para cerrar la contratación de una banda de música que acompañe a la Dolorosa, al mismo tiempo que sigue trabajando con talleres y artesanos para tener a tiempo todos los elementos del nuevo paso que serán estreno el Domingo de Ramos. Por delante tiene, pues, la ejecución de los respiraderos (que pretende estrenar en su parte delantera en esta primera fase), de las bambalinas, del techo y del manto, estando en disposición de varales y peana y recurriendo al préstamo de una candelería que completará el nuevo palio.