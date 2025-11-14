La cofradía de La Cena de Cádiz sigue 'construyendo' su nuevo paso de palio

Poco a poco, la hermandad de la Sagrada Cena va dando forma al que será el gran estreno de la Semana Santa de Cádiz 2026, el paso de palio de la Reina de Todos los Santos que el próximo año se incorpora a la procesión de la cofradía y, con ello, a la nómina procesional de la Semana Mayor gaditana.

El último elemento del nuevo paso que la hermandad ha dado a conocer son los respiraderos, que ha diseñado y va a ejecutar el taller de orfebrería Orovio de la Torre, de Ciudad Real. Hasta allí se ha dirigido la hermandad para dar luz a los respiraderos del paso, que serán de orfebrería al completo y que en 2026 sólo verán la luz el delantero y el trasero. Precisa la hermandad que el trasero será un paño completo, a diferencia de otros muchos pasos de palio cuyo respiradero atrás consiste en dos paños en las esquinas ya que la parte central queda sin visión por la caída del manto de la Virgen.

"Los respiraderos tienen un diseño de líneas rectas, enmarcado con moldurón que delimita los motivos centrales. Estos con adornos vegetales, roleos y líneas curvas que se repiten por todo el plano. Rematado con motivo central en forma de cartela", ha explicado la hermandad en base al boceto aprobado y anunciado.

Este taller trabaja normalmente para la provincia ciudadrealeña y para otras provincias de Castilla La Mancha o de Madrid. En la provincia de Cádiz sólo constan unos trabajos realizados en una hermandad de Bornos, así como las hombreras de la extinta banda Hermanos Cirineos, que sí era de Cádiz capital.

Con este proyecto de respiraderos ya en marcha, la cofradía va cerrando capítulos en este proceso de 'construir' el gran estreno de la Semana Santa del próximo año. Así, ya se han restaurado y plateado los varales que hace años adquirió la cofradía y que en su día pertenecieron a la hermandad del Huerto; tiene la hermandad la peana, que adquirió también hace unos años a una cofradía de Cabra; y cuenta también con la parihuela, que este año sería adquirida a la hermandad del Amor cuando estrenó el nuevo paso para la Virgen de la Esperanza.

Por delante tiene aún concretar el diseño de las bambalinas, el techo de palio y el manto, en el que trabaja el diseñador y bordador granadino José Manuel Martínez Hurtado, así como el color que la hermandad decide dar a este paso de la Reina de Todos los Santos.

El resto de elementos propios de un palio (candelería, jarras y posible iluminación para la trasera) serán de los que ya tiene la propia cofradía o préstamos que aportarán otras hermandades para hacer realidad esta primera salida de la Dolorosa en la jornada del Domingo de Ramos.

Del mismo modo, ya ha cerrado también la cofradía tanto el acompañamiento musical (la banda Santa María del Alcor de El Viso del Alcor, en Sevilla) como el capataz que estará al frente del paso (José Ramón Alba, que sustituye a Manuel Márquez, quien fue destituido de esta responsabilidad días después de su nombramiento).