El futuro palio de La Cena cobra vida

Anunciaba hace unos días la hermandad de La Cena que habían adquirido una peana a una cofradía de Cabra, que en principio será utilizada para el culto interno; aunque la propia hermandad reconoce que “llegado el momento, también externo”. No esconde de este modo la cofradía la ilusión de que un día se incorpore a su salida procesional la Reina de Todos los Santos. Y para ello, recuerdan que hace ya años que atesoran en su poder los antiguos varales del palio de Gracia y Esperanza, de la cofradía del Huerto, que fueron adquiridos por estos cofrades del Domingo de Ramos pensando en un futuro que ahora parece más cerca. Sobre todo teniendo en cuenta el buen trabajo que viene realizando la cofradía y el paulatino avance que viene observándose en el paso de misterio y en el patrimonio procesional en estos últimos años.

Así que ese futuro palio ya cuenta con varales y con peana, que está ahora a falta de incorporar las cartelas que le faltan y de un plateado y restauración integral. Bien por la hermandad de La Cena y los sueños cada vez más alcanzables.

Tensión

La que últimamente rodea al mundo de las hermandades, que viven durante el año en la más absoluta tranquilidad de sus quehaceres y en el olvido absoluto de quienes diez días antes del Domingo de Ramos se acuerdan de esto de las cofradías y lo único que hacen es generar tensión y querer montar un circo por cada cuestión, por pequeña o accesoria que sea. Bien harían las hermandades y a quien corresponda en poner freno a estas situaciones, que tan poco dicen de la Semana Santa y tan alejadas están de la realidad de las cofradías, que verdaderamente están pendientes de lo que deben estar y no de las patochadas (sean del tipo que sean). Y sobre todo, bien harían los cofrades en no reír estas supuestas gracias.

Catedral

Hablando de tensiones, la estación de penitencia ha sido uno de los focos de estos últimos días a raíz de ese protocolo que parece ridículo en su desarrollo, horrible en su redacción y que para colmo no soluciona lo fundamental que debía solucionar; esto es, que no se limite el número de cofradías que pueden buscar refugio en su interior. Todo ello acontece días antes de la Semana Santa y sin que todavía se haya pronunciado el Cabildo sobre la apertura o no de la Catedral el Sábado de Pasión para que la Merced haga allí estación con el Nazareno de la Obediencia.

Policía Local

Ojo porque lo que parecía asegurado y garantizado se puede tambalear en los próximos días. El acuerdo regulador que el Ayuntamiento ha firmado con los representantes de la plantilla municipal no cuenta con el visto bueno de la Policía Local, que no ha visto atendidas sus reclamaciones laborales y que, además, se ha visto nuevamente traicionada por el gobierno municipal; lo que podría traducirse en nuevas movilizaciones y en un rechazo a cubrir servicios y horas extraordinarias como los que necesita la Semana Santa para su normal desarrollo. Ojo al asunto, porque estos días pueden tomarse decisiones que afecten de manera grave a las salidas procesionales.

Última semana

Cinco días por delante para rematar una Cuaresma que ha sido intensa en su discurrir, que ha estado marcada por la ausencia (y la absoluta parálisis sin aparente solución) del Huerto, la irrupción de la Merced con su Nazareno de la Obediencia y un buen número de estrenos y buenas noticias que han protagonizado varias hermandades. Por delante apenas quedan ya algunos cultos (como los del Caminito esta semana) y alguna cita de interés antes de que Dolores de Servitas atraviese el dintel de San Lorenzo el próximo viernes. El tiempo en este tiempo corre más deprisa de lo que necesitan los cofrades para saborear estas semanas que se han marchado en un suspiro. Ahora queda vivir al máximo la Semana Santa.

EL DETALLE. Aires salesianos para un nuevo A Paso Horquilla

Carlos Medina ya lo tiene todo preparado para sacar esta semana un nuevo número de su revista cofradiera A Paso Horquilla. La edición número 41 alcanzará ya la editorial Línea 6 Eme que dirige el periodista gaditano, que ha querido en esta ocasión dedicar la portada de la publicación al Señor del Amor Despojado de Sus Vestiduras, que en tan solo una semana estará de nuevo recorriendo las calles desde el colegio salesiano. El primer plano de la imagen es una fotografía de Lolo de los Ríos, que presenta una revista que además de las firmas invitadas y de los articulistas habituales dedica reportajes especiales a la incorporación del Nazareno de la Obediencia, la propia hermandad del Despojado y la situación de la cofradía del Huerto y su ausencia en las calles esta Semana Santa. Junto a la revista sigue editando Línea 6 los itinerarios que también estarán en la calle esta semana.