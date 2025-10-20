La cofradía de Siete Palabras quiere incorporar dos imágenes a su misterio

La hermandad de Siete Palabras ha reactivado una serie de proyectos de calado que quiere desarrollar en los próximos meses y años. Algunos de ellos los va a someter este martes a la aprobación de los hermanos, para lo que ha convocado un cabildo extraordinario.

En primer lugar se ha propuesta la hermandad culminar el misterio tal y como estaba concebido en un principio. Esto es, con la presencia de las imágenes de María Cleofás y María Salomé para completar el grupo escultórico actualmente formado por el Crucificado de la Sed, la Virgen de la Piedad y las imágenes de San Juan Evangelista, la Magdalena y el soldado romano que ofrece vinagre en la esponja para plasmar ese momento en el que Cristo pronunciaría la quinta palabra: "tengo sed".

La ejecución de las dos nuevas Marías permitiría conectar más directamente este misterio con el primitivo que tuvo la cofradía, el que se venera en el Oratorio de la Santa Cueva. Una magnífica obra tallada en madera que llegó a procesionar en los años 40 del siglo pasado y que sirvió de origen para la fundación de esta hermandad de las Siete Palabras.

Todo el misterio de la cofradía del Viernes Santo lo ha ejecutado Luis González Rey, que talló el Crucificado en 2007, la Dolorosa en 2005, San Juan y el soldado romano en 1995, y María Magdalena en 1996. Cabe esperar, aunque no ha trascendido aún nada por parte de la hermandad, que será este imaginero gaditano quien realice también las dos Marías que se quieren incorporar.

En el cabildo de este martes se aprobará también la construcción de sendas capillas para el Crucificado y para la Virgen de la Piedad, en la que reciban culto durante todo el año en el interior de la iglesia de la Merced. Otra de las cuestiones pendientes que tenía la hermandad, que llegó a la Merced en el año 2003 tras haber pasado previamente por la Capilla del Pópulo y luego, desde 1991, por la parroquia de San Severiano.

Todas estas propuestas patrimoniales dejarán a un lado, por ahora, la ejecución del paso de misterio que se estrenó en fase de carpintería en la Semana Santa de 2017 y que apenas ha avanzado nada en la talla. La hermandad quiere en primer lugar completar el misterio con esas dos nuevas imágenes, y ya afrontar a partir de entonces la ejecución del paso.

Una sola cuota para todos los hermanos

Otro punto que abordará el cabildo extraordinario de este martes en Siete Palabras es la unificación de la cuota de hermano, que llevará incluida a partir de ahora (si lo aprueban los hermanos) la salida en la tarde del Viernes Santo. La medida busca, por un lado, aumentar las posibilidades económicas de la cofradía; y, por otro, incentivar a los hermanos a sumarse a la salida procesional vistiendo el hábito, algo que si es aprobado ya estará incluido en la propia cuota anual. Esta medida, o parecida, la han adoptado varias hermandades en estos últimos años.