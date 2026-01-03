Procesión y besapié al Nazareno este sábado 3 de enero en Cádiz

Procesión del Niño Jesús de la Humildad y Paciencia que saldrá este 3 de enero.

Varias cofradías gaditanas celebran este 3 de enero la festividad del Dulce Nombre de Jesús; una jornada en la que saldrá a la calle la segunda procesión del año, protagonizada por la imagen del Niño Jesús de la Pasión de la cofradía de Humildad y Paciencia, y en la que el Nazareno de Santa María, Regidor Perpetuo de la ciudad, estará en besapié.

A las 19.15 horas está previsto que salga la procesión de Humildad, que recorrerá San Agustín, San Francisco, Sánchez Barcáiztegui, Manzanares, Santo Cristo, Plaza de Candelaria, Montañés, Plaza del Palillero, Columela, San Francisco y Plaza de San Agustín, estando prevista la recogida dos horas después, con el acompañamiento musical del coro de la hermandad.

En Santa María, por su parte, se abrirán las puertas de 11.00 a 14.00 horas y a partir de las 18.00 horas para el besapié al Nazareno, celebrándose además función solemne a las 19.30 horas.

Y en La Cena celebran función del Dulce Nombre a las 20.00 horas, culminando con el rezo de las Letanías del Nombre de Jesús y la posterior visita corporativa al besapié del Nazareno.

La salida de la Virgen del Pilar

Estos cultos del Dulce Nombre de Jesús se suman a la salida que este viernes protagonizaba la Virgen del Pilar, titular de la cofradía de Las Penas, con motivo de la fiesta de su Venida en Carne Mortal a Zaragoza.

La Virgen del Pilar, recorriendo este viernes 2 de enero las calles de la ciudad. / Jesús Marín

La imagen, que habitualmente no celebra culto externo, presidió un rosario público que se enmarca en los actos conmemorativos del 300 aniversario de la parroquia de San Lorenzo, que sigue así disfrutando de este Año Jubilar concedido por el Papa León XIV.