El año cofrade empieza con dos procesiones en Cádiz

El año 2026 empieza en Cádiz con procesiones, dentro de la actividad y el calendario cofrade. Dos, en concreto, recorrerán las calles de la ciudad estos próximos días, dando así inicio a la actividad de las hermandades en este arranque de año.

La primera de estas salidas tendrá lugar este viernes, 2 de enero, y tendrá un marcado carácter extraordinario. Y es que se trata de la Virgen del Pilar, titular de la cofradía de Las Penas, que presidirá un rosario público por las calles de la feligresía de San Lorenzo con motivo del 300 aniversario de la bendición de la parroquia, que está celebrando un año jubilar que se alargará hasta octubre de este 2026.

No es usual que la Virgen del Pilar salga a las calles de la ciudad. De hecho, en la última ocasión que lo hizo fue en el año 2012, con ocasión de los actos organizados en torno a lo que se denominó Pietas Populi dentro de los fastos del Bicentenario de la Constitución de 1812.

La Virgen del Pilar, dispuesta en el paso en el que saldrá este viernes 2 de enero.

A las 20.45 horas anuncia la cofradía del Domingo de Ramos que comenzará el rosario público presidido por la Virgen del Pilar, que ha sido dispuesta sobre una parihuela cedida por la cofradía del Huerto y que lucirá un mantolín bordado que ha cedido la comunidad marianista de la ciudad.

Con el acompañamiento musical del ensemble del coro San Juan de la Cruz, de San Fernando, el cortejo que formen los hermanos de Las Penas y el resto de miembros y grupos de la comunidad parroquial de San Lorenzo discurrirá por Sagasta, Mateo de Alba, San José, Rosa, Jesús Nazareno, Encarnación, Torre, Santa Inés y Sagasta.

Procesión de Humildad

Por su parte, la cofradía de Humildad y Paciencia inicia el año celebrando la fiesta del Dulce Nombre de Jesús con una función solemne a las 18.00 horas en San Agustín tras la que saldrá en procesión la imagen del Niño Jesús de la Pasión a la que rinde culto la corporación desde el año 2008.

En torno a las 19.15 horas se anuncia la salida de esta procesión desde su sede canónica, para recorrer San Agustín, San Francisco, Sánchez Barcáiztegui, Manzanares, Santo Cristo, Plaza de Candelaria, Montañés, Plaza del Palillero, Columela, San Francisco y Plaza de San Agustín, estando prevista la recogida alrededor de las 21.15 horas.

Durante esta procesión, la imagen del Niño estará acompañada por el coro de la Amargura, de la propia hermandad, que dirige Soledad Díaz.

Este será el tercer año que el Niño Jesús de la Pasión de la cofradía de Humildad salga en procesión por las calles de la ciudad el 3 de enero, afianzándose un culto externo para el que la cofradía tiene contemplado la realización de un paso procesional que diseñó en 2023 Daniel Romero y que contempla un templete bajo el que irá la imagen, dispuesta sobre un peanón.