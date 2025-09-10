El Cristo de la Misericordia presidirá el vía crucis oficial de la Semana Santa de Cádiz 2026

El Cristo de la Misericordia expuesto en la parroquia de La Palma tras su restauración en 2024.

Además de presentar al pregonero, Pablo Manuel Durio, y a la autora del cartel, Isabel María Sola, el presidente del Consejo Oficial de Hermandades y Cofradías de Cádiz, Juan Carlos Jurado, ha anunciado en rueda de prensa en la sede del Consejo qué imagen presidirá el vía crucis oficial de la Semana Santa de Cádiz 2026: el Santísimo Cristo de la Misericordia de la Archicofradía de La Palma.

La venerada imagen del Cristo viñero recorrerá las calles de Cádiz, desde La Palma a la Santa Iglesia Catedral, en la tarde-noche del lunes 23 de febrero, dándole inicio oficioso a la Cuaresma justo un día después de acabado el Carnaval.

El cuerpo de este crucificado fue tallado en 1969 por Francisco Buiza valiéndose de la cabeza de la primitiva imagen, de origen genovés y del siglo XVIII. La imagen fue restaurada el año pasado por Pilar Morillo y Álvaro Domínguez.

Este 2025 debía protagonizar el vía crucis la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, pero el mal tiempo impidió que se pudiera trasladar desde su capilla de El Caminito a la Catedral. Las estaciones se rezaron en el interior de la seo sin la presencia de la citada Virgen.