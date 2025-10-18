La Semana Santa de Cádiz pierde un paso

La Semana Santa de Cádiz está creciendo, en número de pasos y cofradías, en los últimos tiempos. De hecho, para este próximo 2026 se esperan dos nuevos pasos procesionales, el palio de La Cena y el Señor de la Humillación de la cofradía de Piedad. No obstante, en el lado contrario también va a experimentar cómo hay pasos que dejan de salir a la calle. Este es el caso del San Juan Evangelista de la cofradía de Las Aguas, cuyos hermanos han decidido en cabildo que no seguirá formando parte del cortejo del Miércoles Santo.

Los hermanos han apoyado por una amplia mayoría (con sólo 4 votos en contra de un total de 70 asistentes que registró el cabildo celebrado en la noche del viernes), que el primero de los tres pasos que procesionaban con Las Aguas deje de salir. Se trata del paso con la imagen de San Juan Evangelista, tradicionalmente vinculado a los más pequeños de la cofradía.

Tres han sido los argumentos de peso que han llevado a la hermandad a adoptar esta decisión. El más contundente es el de la falta de hermanos que venían acompañando a esta imagen. El hermano mayor de la cofradía, Javier Trías, recuerda cómo tiempo atrás el paso del San Juan iba precedido "por cuatro secciones, y se ha pasado a solo una". Esta merma afecta también al cortejo completo de la hermandad, que este 2025 apenas puso en la calle 180 capirotes, a pesar de contar con tres pasos procesionales (el San Juan, el misterio con el Crucificado y el palio de la Luz).

"El cortejo queda deslucido", apunta también Trías respecto a esta caída en el número de hermanos que visten el hábito el día de la salida. Una merma que se hace más acuciante en el acompañamiento del San Juan Evangelista, que a ciertas horas de la noche empieza a ser bastante escaso, conforme los pequeños se van cansando y se van retirando de la procesión. Este último, de hecho, es otro de los motivos que ha llevado a adoptar la decisión, ya que "no queremos escenas, como ha ocurrido algún año, del San Juan recogiéndose solo" por ausencia casi total de los pequeños hábitos verdes con capa roja delante.

A todo ello se suma el aspecto económico que supone para la cofradía hacer frente a este tercer paso. Adquisición de las palmas rizadas que portan los pequeños, la banda contratada para acompañar al paso, las flores, la cera... Un coste económico que había que afrontar y que, según indican desde la cofradía, estaba haciendo mella en la economía.

De hecho, Javier Trías señala que ese 'ahorro' que va a suponer no sacar el tercer paso el Miércoles Santo va a servir "para invertir el dinero en otros proyectos que tiene que asumir la cofradía". Y hay que recordar que el más inminente, a priori, será la restauración de la Virgen de la Luz.

No es la primera vez, de hecho, que la hermandad suprime el paso del San Juan de su cortejo procesional. Ya se quedó sin salir en los años 2017 y 2018, en aquella ocasión por el deterioro del paso que fue revertido gracias a la restauración aplicada por Ars Nova, y que entonces originó ya un debate y un planteamiento de no volver a sacar ese paso, aunque finalmente se optó por recuperarlo a partir del año 2019.

En esos dos años en que no salió el paso del San Juan, la imagen (de Antonio Eslava) pasó al misterio, dejando sin sacar a la calle la que habitualmente procesiona junto al Cristo de las Aguas (que es de Buiza pero finalizada por Berlanga), ya que conviene recordar que ese San Juan de Eslava es el titular de la corporación.