El sentido de la medida

Qué grandes son las hermandades, capaces de cautivar más allá de sus procesiones, mucho más allá de la Semana Santa que es el principal foco de atención sobre ellas. En pleno mes de noviembre, cuando el fresco al fin empieza a colarse en los hogares y las tardes han perdido la luz, las cofradías siguen logrando sobrecoger al que se pone delante de las imágenes, presentando altares de cultos con elegancia y sumo gusto. Esta misma semana hemos tenido dos ejemplos que juntos bien podrían servir de clase práctica de un curso para futuros mayordomos. La clave de todo está en el buen gusto y la medida; no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Un altar puede rebosar de cera y elevar a las alturas a María, como se disfruta estos días en San José con la Virgen del Amparo; y puede ensalzar la belleza tremenda de una de las grandes dolorosas de la ciudad, la Virgen del Patrocinio, que se impone rotunda en la capilla del Beato Diego. Dos formas muy diferentes de presentar a las imágenes, dos altares radicalmente distintos, pero ambos -cada uno a su medida- de gran exquisitez para cumplir el objetivo de congregar a los hermanos en estos días de cultos. Sin palio, ni música, ni calle… Solo María, elevada a los cielos de San José con decenas de cirios a su alrededor, o acercada a los ojos de los suyos en la capilla del Beato, venciendo a la oscuridad y el frío de noviembre. Cuánta grandeza.

Candelaria

Este viernes es el último día de plazo respecto a las empresas que oferten ejecutar las obras de reurbanización de la plaza de Candelaria. Fecha clave, por tanto, para resolver la incertidumbre respecto a la Semana Santa y el tránsito o no por este punto clave en el recorrido de las cofradías. Habrá que esperar unos días más para que se convoque la mesa de contratación que confirme si hay o no candidatos a hacer las obras, después de dos procesos desiertos; y si hubiera empresas, hay que esperar luego a la adjudicación, para entonces confirmar si la obra y la Semana Santa serán o no compatibles. Mientras todo esto está pendiente de desarrollo administrativo, las cofradías siguen a la espera sin plantear –por ahora– alternativas.

La Palma

Causó una generalizada sorpresa la victoria electoral de la candidatura de Pedro Bueno (que esperamos, por cierto, una pronta y total recuperación de los problemillas de salud que ha tenido estos últimos días), que en los próximos días será el nuevo hermano mayor de la cofradía de la Viña. Ya ha avanzado Bueno su intención de restaurar la imagen del Cristo, algo más que necesario viendo la policromía cada vez más oscura del Crucificado; aunque por delante tendrá como primeras decisiones designar los capataces para el cada vez más cercano Lunes Santo, respecto a lo que se ha generado cierta incertidumbre (y expectativas para algunos). Mucha suerte a la junta que desembarca en La Palma en esta nueva etapa que comienza. Y esperemos que la formalidad impere tras el cabildo en los mismos términos en que se ha desarrollado el proceso electoral; algo que desgraciadamente parece haberse roto en los últimos días en el Nazareno, donde ha habido salidas de tono y amenazas de tribunales.

Cabildos

Celebrado el de La Palma, y sin ánimo ninguno de convocarse el del Huerto (con algún protagonista jugando con su teclado a ser Torquemada), queda por delante el de Cigarreras este próximo viernes para cerrar el intenso calendario electoral de 2022. Tras esta última convocatoria, todo apunta a que la nueva delegación de Rafael Guerrero deberá tomar cartas en el asunto (nunca mejor dicho) y volver a regular todo lo concerniente al voto por correo y, sobre todo, a esa modalidad de entrega del voto en mano con anterioridad al cabildo, que ha generado no pocas dudas y algún que otro recurso en las últimas citas.

Pendientes de esa nueva regulación, conviene reflexionar sobre el cariz que están tomando los procesos electorales, cada vez más parecidos a la política que a lo que debería esperarse de las hermandades. Asesores, campañas, webs específicas de las candidaturas, promesas, anuncios, actos electorales, logos, lemas… ¿No se está frivolizando en exceso sobre lo que debe ser un cabildo cofradiero para renovar la junta de gobierno?

Martillos

Solucionadas las vacantes al frente de los pasos de Borriquita, Piedad, Perdón o Las Aguas, sigue pendiente el responsable del paso de Soledad de Santo Entierro y ha quedado ahora sin responsable el paso del Nazareno. En este caso, según parece Joaquín Cortés se marcha con señorío de Santa María, en una decisión que a buen seguro no ha sido fácil. Ha mostrado este capataz que seguir vistiéndose por los pies vale más que un martillo, y se marcha además con elegancia y agradecimiento. Bien por él. ¿Habrá ahora más sobresaltos en el mundo del martillo de aquí a Semana Santa?

EL DETALLE. Los patios de las Aguas y de la Luz

Ha sido noticia estos días el proyecto del Ayuntamiento de reconstruir íntegramente la barriada conocida como los patios de la Luz y la Tacita. Y desde la hermandad de Las Aguas recuerdan al respecto que dos de esos patios llevan el nombre de sus titulares, el Cristo de las Aguas y la Virgen de la Luz, inmortalizados además en el día a día de sus vecinos con sendos azulejos que reclaman que no se pierdan con la actuación urbanística y que se les busque el espacio oportuno en esos nuevos edificios, calles y plazas que plantea la operación. No le falta razón a la hermandad, pues de alguna forma esos mosaicos del Cristo y de la Virgen han acompañado en el día a día de los vecinos; y así debe seguir siendo en ese nuevo futuro que se abre para esta barriada del Cristo de las Aguas, la Virgen de la Luz y la Tacita.