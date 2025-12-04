Recorridos de la Virgen del Buen Fin en sus salidas del 7 y 8 de diciembre en Cádiz

El administrador apostólico de la diócesis, Ramón Valdivia, tendrá el día de la Inmaculada su primer acto cofradiero. Tras su presentación en Cádiz el pasado sábado, con esa misa de bivenvenida en la Catedral, él será quien presida a las doce del mediodía en la Catedral la función de los cultos que la hermandad de Sentencia dedicará esta semana a su Dolorosa, la Virgen del Buen Fin, que este año cobran un carácter extraordinario por el 75 aniversario de su bendición, unido además al Año Jubilar y al mismo aniversario que cumple la proclamación del Dogma de la Asunción.

Por todo ello, la cofradía celebrará el triduo en la Merced los días 5, 6 y 7. Pero la función del 8, como ya anunció hace varias semanas, tendrá lugar en la Catedral, para lo que la Virgen será trasladada esa tarde del 7 de diciembre para regresar a la Merced en la tarde del día 8, una vez celebrada la función que presidirá Valdivia.

Ya ha confirmado el Ayuntamiento los itinerarios que podrá seguir la hermandad en los traslados de Buen Fin. Así, el domingo 7 llegará a la Catedral tras recorrer los barrios de Santa María y del Pópulo, protagonizando varios momentos destacados. En concreto, el itinerario será por Merced, Canastas, Jesús de la Sentencia, San Juan de Dios, Arco de los Blanco, Mesón, San Martín, Obispo José María Rancés, Fray Félix y Jesús de Medinaceli, para visitar la parroquia de Santa Cruz antes de retomar el camino a Catedral por Jesús de Medinaceli y el callejón Miguel Láinez Capote. En esta última calle, dedicada hace unos años al imaginero que realizó la talla de esta Dolorosa (única de su autoría que sigue procesionando en la Semana Santa de Cádiz), se rezará un responso por su memoria, antes de entrar en la Catedral por la denominada Puerta del Obispo.

Este traslado lo realizará la Virgen sobre una sencilla parihuela y acompañada musicalmente por el coro del Carmen. Y en menos de 24 horas, la Virgen del Buen Fin volverá a salir a las calles de la ciudad, en esta ocasión sobre su paso procesional, pero sin el palio, y acompañada de una camerata de viento formada por una quincena de integrantes de la banda de música Álvarez Quintero, de Utrera.

Será a las siete de la tarde cuando el cortejo salga de la Catedral por la puerta de Arquitecto Acero, para bajar la calle que lleva su nombre y seguir por Catedral, Cobos, Cristóbal Colón, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia, Plaza de las Canastas y Merced. Es decir, para reeditar (a partir de la calle Nueva) el mismo itinerario que recorre la hermandad cada Miércoles Santo, estando prevista la recogida de la Virgen en torno a las diez de la noche.

Será entonces cuando culminen estos cultos de carácter extraordinario que comenzarán el día 5 en la Merced y que estarán predicados por el sacerdote jesuita Juan Ramón Colera López, “con una amplia trayectoria pastoral en los centros educativos de las Escuelas Profesionales Sagrada Familia de la provincia de Cádiz y especialmente en el Colegio SAFA-Villoslada, en la capital gaditana”, refiere la cofradía.

Desde la hermandad de Sentencia se destaca que con la convocatoria de estos cultos se une al inicio del tiempo de Adviento “acogiendo la invitación del Papa León XIV a caminar juntos, derribando muros de prejuicio y desconfianza, para ofrecer un mensaje de esperanza”.