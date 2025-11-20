La Virgen del Buen Fin saldrá en su paso, sin palio, el 8 de diciembre

El año cofrade en las calles de Cádiz no lo cerrará, como es costumbre, la procesión de Cristo Rey del Señor de la Paz, que sale este próximo domingo, día 23 de noviembre, desde la parroquia de San José. La última imagen que recorrerá las calles de la ciudad este año 2025 será la Virgen del Buen Fin en ese traslado del 7 de diciembre a la Catedral y su regreso a la Merced al día siguiente.

Poco a poco se van conociendo detalles respecto a este acontecimiento extraordinario que ha unido el 75 aniversario de la bendición de la Dolorosa de la cofradía de Sentencia con el Año Jubilar de la Esperanza y los 75 años también que se cumplen de la proclamación del Dogma de la Asunción. Así, la Virgen del Buen Fin saldrá a las calles de Cádiz el 8 de diciembre en su paso procesional, pero sin el palio. Así lo ha decidido la junta de gobierno que preside Alfonso Cañuelo, que trabaja a contrarreloj tras recibir los permisos del Obispado para celebrar esta fiesta de la Inmaculada de manera tan especial.

Así, la intención de la hermandad es que el día 7 de diciembre la Dolorosa salga en parihuela desde la iglesia de la Merced para ser trasladada a la Catedral. Será a las 20.00 horas, tras el tercer día del triduo a la imagen, y se irá por las calles rezando el rosario, que estará intercalado con cantos del coro Virgen del Carmen. Durante este traslado, la Virgen visitará la parroquia de Santa Cruz, para significar la unión pastoral que en este último curso hay entre la Merced y la Catedral Vieja (bajo la dirección del mismo párroco, Rafael Fernández), y se rezará un responso por Miguel Láinez Capote en la que calle que lleva su nombre, y que conducirá a la Virgen al interior de la Catedral a través de la puerta conocida como Del Obispo.

La fiesta del 8 de diciembre

Ya en la Catedral, el día de la Inmaculada celebrará la hermandad la función solemne a las 12.00 horas, que tendrá ese carácter extraordinario al hacerse en la Catedral. Y por la tarde, a las 19.00 horas, está previsto el traslado de regreso de la imagen, que en esta ocasión irá en su paso pero sin el palio. Además, contará ese día con el acompañamiento musical de una sección de la banda de música Álvarez Quintero, de Utrera. Todo ello después de que el Obispado haya concedido autorización, teniendo en cuenta las severas normas que siguen vigentes respecto al acompañamiento musical en traslados, rosarios y vía crucis.

La cofradía está a la espera de que el Ayuntamiento confirme y autorice los itinerarios propuestos tanto para la ida el día 7 como el regreso de la tarde del 8, siendo intención que la Virgen entre de nuevo en la Merced en torno a las 21.30 o 22.00 horas, dando así por finalizados estos cultos que si bien celebra cada año por las mismas fechas la cofradía, adquirirán carácter extraordinario este 2025 con esa visita a la Catedral que servirá a los cofrades de peregrinación en este Año Jubilar.