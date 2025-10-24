La Virgen del Buen Fin de Sentencia irá a la Catedral de Cádiz en diciembre

El año 2025, marcado de manera especial en el calendario cofradiero por el Jubileo de la Esperanza, guarda otro acontecimiento extraordinario que vivirá Cádiz este próximo diciembre. La Virgen del Buen Fin, de la cofradía de Sentencia, será su protagonista, ya que será trasladada a la Catedral para celebrar los 75 años de su bendición y puesta al culto.

Así lo ha anunciado la hermandad, que el próximo 7 de diciembre trasladará a la Virgen del Buen Fin a la Catedral para celebrar allí el día 8, fiesta de la Inmaculada Concepción, la función solemne de los cultos que cada año por esas fechas le dedica la hermandad y que en esta ocasión tendrán este marco extraordinario debido al aniversario que viene conmemorando la cofradía desde el pasado mes de marzo.

No han trascendido más detalles, por ahora, de cómo serán los traslados de la Dolorosa tanto el día 7 como el regreso a la Merced que se realizará en la tarde del día 8, después de que por la mañana se celebre esa función extraordinaria. Se desconoce, por tanto, si estos traslados de Buen Fin se realizarán en parihuela, o si por el contrario la Delegación Diocesana de Hermandades permitirá realizarlos con la imagen en su paso procesional. Tampoco se sabe si se autorizará o no acompañamiento musical, como sí ha venido ocurriendo en otros traslados extraordinarios que han tenido lugar en fecha reciente. Y del mismo modo, la hermandad no ha definido aún los horarios e itinerarios que tendrán estas salidas de la Dolorosa del Miércoles Santo en el mes de diciembre.

Sí ha precisado la cofradía que con motivo del Año de la Esperanza, esta celebración en la Catedral servirá para que los hermanos que participen en los traslados ganen el jubileo, que encara ya su recta final. En este sentido, conviene recordar que la diócesis pondrá punto y final a esta celebración jubilar de la Esperanza el día 28 de diciembre, 20 días después de que salga desde la Catedral la Virgen del Buen Fin.