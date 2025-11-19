Este domingo, procesión del Señor de la Paz por la fiesta de Cristo Rey

El Señor de la Paz, de Borriquita, dispuesto para la procesión de Cristo Rey de este domingo.

El año litúrgico que la Iglesia cierra este próximo domingo, día 23 de noviembre, con la celebración de la fiesta de Cristo Rey acabará en Cádiz con una procesión, la que cada año protagoniza el Señor de la Paz, que volverá a recorrer al mediodía las calles de la feligresía de la parroquia de San José.

A las 11.45 horas está prevista la salida de esta procesión de Cristo Rey, que recorrerá la Plaza de San José, Poeta Nieto, Adriano, Avenida de Portugal, Batista, Recreo, Campos Elíseos, Gas, Sociedad, Avenida de Portugal, García de Sola, Escalzo, Avenida María Auxiliadora, Poeta Nieto y Plaza de San José.

El Señor de la Paz saldrá en el paso que habitualmente utiliza la hermandad para esta fiesta de Cristo Rey y sentado sobre un trono (en alusión a Cristo Rey) y no a lomos de la burra, como está todo el año expuesto al culto y procesiona el Domingo de Ramos. Y contará con el acompañamiento musical de la agrupación de la Salud, de Cádiz.

Previamente a esta salida procesional, la hermandad celebrará el sábado, 22 de noviembre, una función solemne a las 20.00 horas.