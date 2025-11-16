Humillación, la única duda para la Semana Santa de 2026

Cuatro meses y medio. 133 días para el próximo Domingo de Ramos, y ya se puede decir que prácticamente todo lo relativo a la Semana Santa está ya cerrado. Todo, salvo la salida del Señor de la Humillación pretendida por la cofradía de Piedad para la jornada del Sábado de Pasión, que sigue en el aire a la espera de la necesaria autorización del Obispado.

Estos últimos días se han cerrado varios de los flecos que quedaban pendientes, en este arranque de otoño que ha sido algo convulso especialmente en lo que a martillos se refiere. Así, con los nombramientos esta semana del capataz de la Obediencia (José Delgado, que vuelve a ponerse al frente de un paso tras varios años en el ‘banquillo’) y de la Virgen de las Lágrimas (Óscar Jiménez, que seguirá así en activo después de que hace unos meses fuera cesado como responsable del misterio de La Cena) este capítulo queda completamente zanjado de cara a 2026.

Ya hace semanas que las cofradías ajustaron los horarios de entrada en carrera oficial y los itinerarios de ida a Catedral y de regreso a sus templos. Y también hay ya bandas contratadas para todos los pasos… salvo para Humillación.

Así las cosas, el regreso de esta imagen a la Semana Santa 60 años después de que esté datada su última salida (en 1965) sigue estando ahora pendiente del Obispado y de ese sí definitivo que necesita Piedad para encajar en la tarde del Sábado de Pasión de acuerdo con la cofradía de la Merced.

Sí está la cofradía del Martes Santo haciendo todos los trabajos que puede hasta el momento, sobre todo en lo relativo a la adaptación del paso adquirido en Isla Cristina. Pero con cierta madurez y pies de plomo, la junta que preside Juan Carlos Torrejón no ha querido cerrar nada relacionado con la salida (como pudiera ser la contratación de la banda o el nombramiento de un capataz) hasta no tener la certeza final de que en 2026 la imagen estará en la calle.

En este compás de espera, preocupa que la situación generada en la diócesis respecto al obispo pueda afectar a esta decisión, que si tuviera que retrasarse mucho más en el tiempo podría poner en peligro esa salida.

133 días para el Domingo de Ramos, 132 para el Sábado de Pasión, y la única duda de la próxima Semana Santa radica en Santiago. Esperemos que se resuelva pronto.

Estrenos

Boceto de los futuros respiraderos de la hermandad de La Cena para su paso de palio.

Ha anunciado y presentado el boceto La Cena de otro elemento más de su palio, que ya en la cabeza de los cofrades va tomando forma, a la espera de conocer el palio como tal y el posible recorte y diseño, además del color, que se puedan dar a esas bambalinas. Sin duda, la salida de la Reina de Todos los Santos va a ser el gran estreno de la Semana Santa, con permiso de Humillación si se confirma su presencia en las Vísperas.

Pero al margen de la cofradía del Domingo de Ramos, se trabaja ya en otros potentes estrenos en materia de dorado, de imaginería, de bordados o de orfebrería que próximamente irán anunciando hermandades como Prendimiento, Penas, Ecce-Homo, Siete Palabras, Nazareno, Amor o Expiración. Y alguna que otra sorpresa que pueden anunciar otras hermandades en próximas fechas.

El obispo

Sin lugar a dudas ha supuesto un duro varapalo para toda la Iglesia gaditana, y las cofradías son parte de ella, lo ocurrido con Rafael Zornoza, al tiempo que el anuncio de su enfermedad y la suspensión de su agenda. No caben ahora los análisis fatalistas sobre la relación del todavía obispo con las cofradías (que además de inoportunos son cuanto menos exagerados) ni se entienden las expresiones de algunos cofrades en redes sociales. En cualquier caso, esta próxima semana podría haber novedades en relación a este asunto; e incluso podría verse a Zornoza por Cádiz, donde regresaría a despedirse de los suyos.

Álvarez del Pino

El pintor y cartelista de las Glorias 2026 está en racha, sin duda. En apenas una semana ha sido designado por el Consejo de Cádiz, ha ganado el certamen literario del propio Consejo (ya destacamos hace poco el acierto de Sanidad nombrándolo como orador del Stabat Mater de la Salud); y por si no fuera bastante, el Consejo de Sevilla lo ha nombrado también cartelista de la Sevilla Eucarística de 2026. A este ritmo, vamos a tener que abrir semanalmente un rincón de ‘Cofrades gaditanos por el mundo’ o similar, porque últimamente no dejan de elegir pregoneros y pintores de la ciudad fuera de aquí. Enhorabuena a todos ellos, y en particular y por triplicado a Álvarez del Pino.

Desamparados

Ha convocado la hermandad de la Castrense cabildo general de elecciones para el día 24 de enero. No repetirá la actual hermana mayor, Inmaculada Rivas, aunque en el seno de la cofradía aseguran que ya hay candidato para asumir las riendas (si es que se opta por una continuidad, que sería lo lógico). El 10 de diciembre empezará, en cualquier caso, el plazo de presentación de candidaturas de esta cofradía que al igual que Expiración siguen residiendo en el Carmen a la espera de que se desbloqueen las obras necesarias en la Castrense para regresar a su templo. Suerte.

EL DETALLE. El Martes Santo unido

Foto de familia de la convivencia celebrada por parte de las hermandades del Martes Santo.

La iglesia de San Pablo ha sido escenario de la jornada de convivencia que el pasado fin de semana celebraron las cofradías del Martes Santo; una iniciativa que el Consejo quiere empezar a poner en marcha en cada una de las jornadas de Semana Santa y que comenzó con este día. El encuentro y la convivencia se entiende fundamental, entre otras cosas, para llegar a los acuerdos horarios de la Semana Santa. Así que en las próximas semanas pretende el Consejo que se sigan celebrando este tipo de convivencias con las cofradías del resto de los días.